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Пентагон заключил с Raytheon контракт на разработку гиперзвукового блока 

ТАСС + ещё 5 3 часа назад
Фото: Reuters
Управление перспективных исследовательских программ Пентагона (DARPA) заключило с корпорацией Raytheon контракт на сумму в $63,3 млн, направленный на дальнейшее исследование и разработку гиперзвукового тактического планирующего крылатого блока. Об этом говорится в распространенном корпорацией во вторник заявлении.
"Raytheon получила от DARPA контракт на сумму $63,3 млн на дальнейшее развитие программы гиперзвукового оружия Tactical Boost Glide (TBG) [программа создания гиперзвукового тактического планирующего блока]. Совместные усилия DARPA и ВВС США включают критический анализ проекта, ключевой шаг в освоении технологии", — говорится в документе.
В компании пояснили, что что уже работают над рядом контрактов по разработке программ гиперзвукового оружия.
Блок будет установлен на ракетный ускоритель, который сможет развить скорость свыше 5 Махов, или почти 6,4 тыс. км/ч. После того, как блок отделится от ракеты, он может маневрировать в полете до цели без возможности ускорения.
На сайте DARPA отмечается, что программа TBG включает как наземные, так и и летные испытания. Цель проекта — "разработать эффективный, управляемый и доступный" аппарат.
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Оружие , Армия , Пентагон
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