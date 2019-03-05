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Сделано заявление о ядерном ударе по Европе 

Дни.ру 33 минуты назад
Фото: globallookpress.com
Россия готовит ядерный удар по Европе для того, чтобы решить проблемы с Украиной. С таким безумным заявлением выступил в Киеве известный в узких кругах политолог.
Российский Генштаб готовится к региональной войне против Запада с использованием ядерного оружия. Именно поэтому Россия вышла из договора о РСМД, считает директор украинского Института внешнеполитических исследований Григорий Перепелица.
Эксперт назвал целями войны пересмотр мирового порядка и создание хаоса. По мнению Перепелицы, в этом хаосе Россия выставит Западу ультиматум о капитуляции.
"Почему Россия выходит из этого договора и шантажирует таким способом США? Потому что она готовится к региональной войне против Запада", — цитирует политолога издание "ПолитНавигатор".
По всей видимости, украинский эксперт забыл, что первыми о выходе из Договора о РСМД заявили США. Только после этого, выждав несколько недель, Москва сообщила о приостановке выполнения своих обязательств в рамках договора.
О том, что Вашингтон несколько лет назад начал нарушать соглашение, Москва заявляла неоднократно, тем не менее, Штаты обвинили Россию в несоблюдении условий договора и отказались вести диалог о его дальнейшей судьбе.
Еще один немаловажный факт: Россия не раз заявляла, что ее военная ядерная программа носит исключительно оборонительный характер. Стоит напомнить, что у США в доктрине есть пункт об упреждающем ядерном ударе по любой точке мира в случае угрозы национальной безопасности.
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Оружие , Армия , Европа
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