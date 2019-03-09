В Министерстве обороны США заявили, что Турцию будут ждать «серьёзные последствия» в отношениях с американской стороной, если она закупит российские зенитные ракетные системы С-400.
Об этом журналистам заявил исполняющий обязанности пресс-секретаря Пентагона Чарльз Саммерс.
«Если Турция возьмёт С-400, то это приведет к серьёзным последствиям, с точки зрения наших военных отношений с ними», — приводит его слова Washington Examiner.
Ранее в турецком Минобороны заявили, что развёртывание российских С-400 в Турции начнётся в октябре 2019 года.