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В США пригрозили Турции «серьёзными последствиями» из-за С-400 

RT на русском + ещё 35 1 час назад
Фото: РИА Новости
В Министерстве обороны США заявили, что Турцию будут ждать «серьёзные последствия» в отношениях с американской стороной, если она закупит российские зенитные ракетные системы С-400.
Об этом журналистам заявил исполняющий обязанности пресс-секретаря Пентагона Чарльз Саммерс.
«Если Турция возьмёт С-400, то это приведет к серьёзным последствиям, с точки зрения наших военных отношений с ними», — приводит его слова Washington Examiner.
Ранее в турецком Минобороны заявили, что развёртывание российских С-400 в Турции начнётся в октябре 2019 года.
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Оружие , Армия , США , Министерство обороны , Пентагон , Турция
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