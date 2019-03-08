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МИД Украины заявил о праве Киева создавать запрещенное ДРСМД оружие 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 83 41 минуту назад
Фото: РИА Новости
В МИД Украины прокомментировали ситуацию с Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, заявив, что оставляют за собой право создавать вооруженные системы, необходимые для обеспечения обороноспособности страны, «в том числе соответствующее ракетное вооружение».
В МИД Украины заявили, что выход России из Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД) и потенциальное военное давление Москвы на европейских членов НАТО создают «серьезную угрозу всему европейскому континенту».
«Поскольку Верховная Рада Украины никогда не ратифицировала указанное соглашение, Украина неуклонно придерживалась положений ДРСМД фактически на добровольной основе…», — говорится в заявлении на сайте МИД Украины.
«Украина оставляет за собой право создавать вооруженные системы, необходимые для обеспечения своей обороноспособности, в том числе соответствующее ракетное вооружение», — заключили в ведомстве.
Ранее Москва уведомила участников ДРСМД о приостановлении выполнения соглашения.
Напомним, в начале февраля Вашингтон объявил о выходе из договора, на что Москва ответила зеркально. 4 марта президент Владимир Путин подписал указ о приостановлении Россией выполнения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.
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Комментарии3
Оружие , Армия , В мире , Владимир Путин , Верховная Рада , НАТО , Москва
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