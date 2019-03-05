Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Россия разрабатывает новые военные спутники-разведчики 

РИА Новости + ещё 7 1 час назад
Фото: РИА Новости
Россия должна создать современные военные космические аппараты, ряд опытно-конструкторских работ по этой тематике уже ведется, сообщил во вторник министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.
"Наша задача — создать современные спутники, способные предоставлять еще более точные разведывательные и картографические данные. С этой целью ведется ряд опытно-конструкторских работ, ход выполнения которых обсудим на совещании", — сказал Шойгу на селекторном совещании в Минобороны РФ.
Он напомнил, что в своем послании Федеральному Собранию президент России Владимир Путин отметил, что кардинальные изменения в области связи, навигации, систем дистанционного зондирования Земли требуют кратного увеличения возможностей спутниковой группировки страны.
"В этом контексте министерство обороны продолжает активно заниматься технологическим переоснащением космических аппаратов военного назначения", — уточнил Шойгу.
Последние новости
Путин подписал указ о приостановке выполнения ДРСМД Теща против свекрови. Ученые выяснили, от какой бабушки больше пользы Россия приступает к спасению Венесуэлы
Комментарии
Оружие , Армия , Технологии , Сергей Шойгу , Владимир Путин , Министерство обороны
Читайте также
Видео
Умер Люк Перри
Шоу-бизнес
СБУ установила слежку за Зеленским
В мире Украина
Гуайдо вернулся в Венесуэлу
В мире
На Google Earth нашли «подводную лодку Гитлера»
Наука и техника
Украина: как бюллетени победят избирателей
Украина Статьи
Пока вы спали: «таинственная» российская ракета испугала Запад
Общество
Отец открыл тайну Децла
Шоу-бизнес Статьи
Охранники «Пятерочки» накинулись на покупателя из-за просрочки
Происшествия
Беларусь показала беспилотный бомбардировщик
Армия Оружие
Конец клана: Клинтон не будет президентом
США В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение