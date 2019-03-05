Киев создаст «оружие возмездия» против России

По его словам, в настоящее время Киев от начала разработки ядерного оружия удерживает только Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

«На Украине надо оружие малой дальности, как я сказал, от 500 до 1000 километров», — заявил Стариков в эфире канала NewsOne.

Он также выразил сожаление, что сейчас у Украины нет подобного вооружения. Он предположил, что Киев может построить ракету малой дальности на промышленных мощностях завода «Южмаш».