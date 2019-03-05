Киев создаст «оружие возмездия» против России 

Украина создаст «оружие возмездия», с помощью которого будет сдерживать «агрессию» России. Об этом рассказал украинский военный эксперт, полковник Службы безопасности Украины (СБУ) в отставке Олег Стариков.
По его словам, в настоящее время Киев от начала разработки ядерного оружия удерживает только Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
«На Украине надо оружие малой дальности, как я сказал, от 500 до 1000 километров», — заявил Стариков в эфире канала NewsOne.
Он также выразил сожаление, что сейчас у Украины нет подобного вооружения. Он предположил, что Киев может построить ракету малой дальности на промышленных мощностях завода «Южмаш».
Ранее News.ru писал о том, что премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия готова вести переговоры с новым руководством Украины, но там сейчас идёт такая грязная избирательная кампания, что определиться с собеседником невозможно.