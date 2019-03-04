ПВО Калининградской области усилили полком С-400

Полк новейшей системы С-400 "Триумф" поступил на усиление противовоздушной обороны в Калининградской области , сообщает в понедельник пресс-служба Балтийского флота.

"Противовоздушная оборона Калининградской области усилена полковым комплектом зенитной ракетной системы дальнего действия С-400 "Триумф", который поступил на Балтийский флот в рамках государственного оборонного заказа", — говорится в релизе.

Система прибыла в пункт постоянной дислокации с полигона Капустин Яр в Астраханской области, как и всегда в таких ситуациях, после успешных боевых стрельб.