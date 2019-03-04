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ПВО Калининградской области усилили полком С-400 

РИА Новости + ещё 5 1 час назад
Фото: Р-Спорт
Полк новейшей системы С-400 "Триумф" поступил на усиление противовоздушной обороны в Калининградской области, сообщает в понедельник пресс-служба Балтийского флота.
"Противовоздушная оборона Калининградской области усилена полковым комплектом зенитной ракетной системы дальнего действия С-400 "Триумф", который поступил на Балтийский флот в рамках государственного оборонного заказа", — говорится в релизе.
Система прибыла в пункт постоянной дислокации с полигона Капустин Яр в Астраханской области, как и всегда в таких ситуациях, после успешных боевых стрельб.
"ЗРК С-400 заступит на боевое дежурство по охране воздушных рубежей самого западного региона страны к концу следующей недели", — говорится в сообщении.
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