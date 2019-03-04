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В Катаре рассказали о переговорах с Россией по С-400 

РИА Новости + ещё 4 1 час назад
Фото: Р-Спорт
Катар и Россия ведут переговоры о возможности закупки Дохой систем С-400, технический комитет изучает необходимость приобретения этой системы, сообщил в понедельник на пресс-конференции министр иностранных дел Катара Мухаммед бен Абдеррхаман аль-Тани.
"Пока нет никакого взаимопонимания по покупке Катаром С-400 с российской стороной, созданный Катаром технический комитет изучает ее характеристики и насколько эта система соответствует требованиям Катара", — сказал аль-Тани.
Он отметил, что сделки по покупке вооружения являются суверенным решением каждого государства, в которое никто не может вмешиваться. Так он прокомментировал сообщения СМИ об ультиматуме Саудовской Аравии в адрес Дохи в связи с намерением купить у России С-400.
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Оружие , Армия , Войска , Катар
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