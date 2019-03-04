В Катаре рассказали о переговорах с Россией по С-400

Катар и Россия ведут переговоры о возможности закупки Дохой систем С-400, технический комитет изучает необходимость приобретения этой системы, сообщил в понедельник на пресс-конференции министр иностранных дел Катара Мухаммед бен Абдеррхаман аль-Тани.

"Пока нет никакого взаимопонимания по покупке Катаром С-400 с российской стороной, созданный Катаром технический комитет изучает ее характеристики и насколько эта система соответствует требованиям Катара", — сказал аль-Тани.

Он отметил, что сделки по покупке вооружения являются суверенным решением каждого государства, в которое никто не может вмешиваться. Так он прокомментировал сообщения СМИ об ультиматуме Саудовской Аравии в адрес Дохи в связи с намерением купить у России С-400.