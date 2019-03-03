В США оценили российский автомат ШАК-12

Речь идет о российском крупнокалиберном штурмовом автомате ШАК-12.

Он создан по заказу ФСБ. Этот штурмовой автомат был представлен в 2017 году на оборонной выставке «Армия-2018». Эксперты говорят, что он будет использоваться в российских контртеррористических операциях. Кроме того, автомат был показан на выставках в Индии и Китае и уже активно продается в другие страны.

Отмечается, что в ШАК-12 используются бронебойные патроны калибра 12,7х55 мм. Это позволяет мгновенно нейтрализовать цели даже при выстрелах сквозь стены.

«ШАК-12 имеет эффективную дальность полета пули до 100 метров, достаточно низкую для обычного военного использования, но достаточную для ведения ближнего боя», — пишет издание.

Военные аналитики считают, что автомат является идеальным оружием для спецназа во время операций в населенных пунктах, внутри зданий и сооружений, где безопасность гражданского населения является главным приоритетом.

Перед Новым годом в Центральном конструкторском бюро спортивно-охотничьего оружия заявили, что силовики РФ уже получают автоматы ШАК-12.