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В США оценили российский автомат ШАК-12 

Рамблер + ещё 8 20 минут назад
Фото: youtube.com/Lazarev Tactical
В США назвали новый российский автомат «настоящим убийцей» террористов. Издание The National Interest пришло к выводу, что это супероружие позволит спецназу ФСБ мгновенно уничтожать преступников, не вступая с ними в длительные перестрелки.
Речь идет о российском крупнокалиберном штурмовом автомате ШАК-12.
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Он создан по заказу ФСБ. Этот штурмовой автомат был представлен в 2017 году на оборонной выставке «Армия-2018». Эксперты говорят, что он будет использоваться в российских контртеррористических операциях. Кроме того, автомат был показан на выставках в Индии и Китае и уже активно продается в другие страны.
Отмечается, что в ШАК-12 используются бронебойные патроны калибра 12,7х55 мм. Это позволяет мгновенно нейтрализовать цели даже при выстрелах сквозь стены.
«ШАК-12 имеет эффективную дальность полета пули до 100 метров, достаточно низкую для обычного военного использования, но достаточную для ведения ближнего боя», — пишет издание.
Военные аналитики считают, что автомат является идеальным оружием для спецназа во время операций в населенных пунктах, внутри зданий и сооружений, где безопасность гражданского населения является главным приоритетом.
Перед Новым годом в Центральном конструкторском бюро спортивно-охотничьего оружия заявили, что силовики РФ уже получают автоматы ШАК-12.
Комментарии2
Оружие , Армия , ФСБ , США
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