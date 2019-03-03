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Российский автомат назвали «настоящим убийцей» 

News.ru + ещё 2 1 час назад
Фото: youtube.com/Lazarev Tactical
Зарубежная пресса восхитилась российским штурмовым крупнокалиберным автоматом ШАК-12. Журналисты назвали его «настоящим убийцей».
Калибр боеприпасов — 12,7 мм — идеально подходит для борьбы с терроризмом в городских условиях и в ближнем бою,
Точное попадание обычного патрона не всегда приводит к уничтожению боевика. Вырабатываемый адреналин способен заглушить последствия выстрела. Злоумышленник, даже смертельно раненный, может убить несколько заложников. Ликвидация неприятеля во время первого огневого контакта, пишет The National Interest, избавляет спецназ от изнурительных перестрелок. Для ШАК-12 выпускаются три вида патронов для поражения целей через препятствия — стены, укрытия, бронежилеты. Пули выполнены из алюминия, поэтому легки и почти не дают рикошетов.
Ранее News.ru сообщал, что экипажи российских Т-80 отработали на полигоне в Ленинградской области подготовку и организацию танковых засад. Военнослужащие «прятали» технику, используя особенности рельефа.
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Оружие , Армия , The National Interest
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