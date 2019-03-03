Российский автомат назвали «настоящим убийцей»

Зарубежная пресса восхитилась российским штурмовым крупнокалиберным автоматом ШАК-12. Журналисты назвали его «настоящим убийцей».

Калибр боеприпасов — 12,7 мм — идеально подходит для борьбы с терроризмом в городских условиях и в ближнем бою,

Точное попадание обычного патрона не всегда приводит к уничтожению боевика. Вырабатываемый адреналин способен заглушить последствия выстрела. Злоумышленник, даже смертельно раненный, может убить несколько заложников. Ликвидация неприятеля во время первого огневого контакта, пишет The National Interest , избавляет спецназ от изнурительных перестрелок. Для ШАК-12 выпускаются три вида патронов для поражения целей через препятствия — стены, укрытия, бронежилеты. Пули выполнены из алюминия, поэтому легки и почти не дают рикошетов.

Ранее News.ru сообщал, что экипажи российских Т-80 отработали на полигоне в Ленинградской области подготовку и организацию танковых засад. Военнослужащие «прятали» технику, используя особенности рельефа.