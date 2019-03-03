Списанные в США катера для Украины не могут до нее доплыть

Два американских катера, которые США передали Украине в сентябре, пока не могут до нее доплыть и поступят в распоряжение Военно-морских сил ВСУ в 2019 году. Об этом сообщает УНИАН.

Как пояснил на брифинге в Одессе заместитель помощника госсекретаря США Джордж Кент, корабли уже находятся в собственности Киева, однако их техническое состояние пока не позволяет пересечь океан, чтобы работать в Черном море.

"Но это состоится уже в текущем году", — пообещал Кент.

Он добавил, что передача катеров откроет Украине новые возможности в патрулировании Черного моря.