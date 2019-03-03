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Списанные в США катера для Украины не могут до нее доплыть 

РИА Новости + ещё 4 37 минут назад
Фото: Р-Спорт
Два американских катера, которые США передали Украине в сентябре, пока не могут до нее доплыть и поступят в распоряжение Военно-морских сил ВСУ в 2019 году. Об этом сообщает УНИАН.
Как пояснил на брифинге в Одессе заместитель помощника госсекретаря США Джордж Кент, корабли уже находятся в собственности Киева, однако их техническое состояние пока не позволяет пересечь океан, чтобы работать в Черном море.
"Но это состоится уже в текущем году", — пообещал Кент.
Он добавил, что передача катеров откроет Украине новые возможности в патрулировании Черного моря.
В сентябре Береговая охрана США передала Киеву два списанных патрульных катера Drummond (WPB-1323) и Cushing (WPB-1321), построенных в 1988 году. На торжественной церемонии в американском Балтиморе присутствовал президент Украины Петр Порошенко. По мнению экс-командующего Балтийским флотом, адмирала Владимира Валуева, эти катера не прибавят мощи украинскому флоту, а лишь создадут проблемы, в итоге все закончится "корабельным кладбищем".
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Комментарии5
Оружие , Войска , Петр Порошенко , США
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