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Турция намерена представить свой первый истребитель в 2023 году 

BFM.RU + ещё 5 2 часа назад
Фото: EPA
Турция намерена представить первый истребитель собственного производства в 2023 году, а в 2026 году совершить первый испытательный полет. Об этом заявил вице-президент Турции Фуат Октай, передает ТАСС.
«Презентация первого турецкого истребителя произойдет в 2023 году. Мы сможем увидеть его в небе уже в 2026 году. В 2031 году они поступят на вооружение Турции», — приводит слова политика агентство Anadolu.
Впервые о намерениях создать опытный образец первого истребителя собственного производства в ноябре 2017 года сообщил экс-министр национальной обороны Турции Нуреттин Джаникли. Тогда глава Минобороны отметил, что в реализации проекта участвуют многие страны, в том числе Великобритания, однако Турция идет таким путем, чтобы не зависеть в конечном итоге от какой-либо одной страны или компании.
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Оружие , Армия , Министерство обороны , ИТАР-ТАСС , Турция
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