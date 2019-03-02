Пока Вашингтон с замиранием сердца следит за выступлением Майкла Коэна в конгрессе и ищет ответы на вопросы о российском вмешательстве в американскую политику, Москва разминает свои мускулы, а турецкий министр иностранных дел объявляет скандальный план по закупке ракет «делом решенным».
Закупка ракет С-400 это пощечина Вашингтону, который давно уже выступает против этих поставок. Поскольку Турция является членом НАТО, принятие на вооружение российских ракет поставит под угрозу единую систему обороны альянса, поскольку эта техника несовместима с натовской и может иметь встроенные дефекты по замыслам Москвы — того самого противника, против которого НАТО должна защищать свои страны.
Вашингтон и НАТО надеялись, что Турция откажется от сделки и купит американские ракеты «Пэтриот». Выступая в начале месяца на Мюнхенской конференции по безопасности, вице-президент Майк Пенс предупредил: «Мы не будем молча наблюдать за тем, как члены НАТО закупают оружие у наших противников. Мы не сможем гарантировать оборону Запада, если наши союзники будут зависеть от Востока».
Пенс прав, выражая обеспокоенность. Россия в последнее время оказывает давление на страны, которые считает входящими в зону своего влияния. Но хотя ситуация сегодня серьезно осложнилась, США должны стремиться к улучшению отношений с Анкарой.
Турция это важная союзница, занимающая ключевое географическое положение на пересечении путей из Центральной Азии, Европы и Ближнего Востока. Она является стратегической союзницей, размещая у себя авиабазы, ракеты и играя роль стартовой площадки для проведения операций США и НАТО на Ближнем Востоке.
Исходя из тех же самых стратегических соображений, другие иностранные державы, в первую очередь Россия, тоже уделяют Турции первоочередное внимание. Укрепление отношений между турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом и российским президентом Владимиром Путиным — это несомненный удар по американским интересам, грозящий лишить США доступа на Ближний Восток и ослабить их региональное влияние.