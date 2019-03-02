Новый вызов для Трампа: Турция и российские ракеты (Washington Examiner, США)

Пока Вашингтон с замиранием сердца следит за выступлением Майкла Коэна в конгрессе и ищет ответы на вопросы о российском вмешательстве в американскую политику, Москва разминает свои мускулы, а турецкий министр иностранных дел объявляет скандальный план по закупке ракет «делом решенным».

Закупка ракет С-400 это пощечина Вашингтону, который давно уже выступает против этих поставок. Поскольку Турция является членом НАТО , принятие на вооружение российских ракет поставит под угрозу единую систему обороны альянса, поскольку эта техника несовместима с натовской и может иметь встроенные дефекты по замыслам Москвы — того самого противника, против которого НАТО должна защищать свои страны.

Вашингтон и НАТО надеялись, что Турция откажется от сделки и купит американские ракеты «Пэтриот». Выступая в начале месяца на Мюнхенской конференции по безопасности, вице-президент Майк Пенс предупредил: «Мы не будем молча наблюдать за тем, как члены НАТО закупают оружие у наших противников. Мы не сможем гарантировать оборону Запада, если наши союзники будут зависеть от Востока».

Пенс прав, выражая обеспокоенность. Россия в последнее время оказывает давление на страны, которые считает входящими в зону своего влияния. Но хотя ситуация сегодня серьезно осложнилась, США должны стремиться к улучшению отношений с Анкарой.

Турция это важная союзница, занимающая ключевое географическое положение на пересечении путей из Центральной Азии, Европы и Ближнего Востока. Она является стратегической союзницей, размещая у себя авиабазы, ракеты и играя роль стартовой площадки для проведения операций США и НАТО на Ближнем Востоке.