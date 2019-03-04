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Американские F-35C приготовились воевать 

Lenta.ru + ещё 3 1 час назад
Истребитель пятого поколения ВМС США F-35C Lightning II достиг начальной боевой готовности и удовлетворяет изначально прописанным проектным требованиям, сообщает FlightGlobal.
«F-35C готов к операциям, сражению и победе. Мы добавляем в арсенал наших авианосных ударных групп невероятную систему, которая значительно расширяет возможности», — сказал командующий морской авиацией ВМС, вице-адмирал Де Вольф Миллер.
Заявление военного последовало после того, как самолеты F-35C Lightning II успешно завершили испытания на палубе авианосца Carl Vinson.
Семейство малозаметных многофункциональных истребителей пятого поколения F-35 Lightning II разработано и выпускается с 2001 года американской корпорацией Lockheed Martin. Истребитель представлен в трех вариантах: A (для военно-воздушных сил), B (с укороченным взлетом и вертикальной посадкой) и C (палубный).
F-35A Lightning II достиг начальной боевой готовкности в 2016 году, F-35B Lightning II — в 2015 году.
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Оружие , Армия , Видео , США
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