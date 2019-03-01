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«Армату» назвали музейным экспонатом 

Lenta.ru 35 минут назад
Российский танк Т-14 «Армата» спасает от судьбы музейного экспоната «раздутая вокруг него шумиха», без которой «проект был бы давно похоронен как излишне затратный», пишет «Военное обозрение».
В издании полагают, что «разработка новых танков не сулит технологического скачка, который даст значительное преимущество перед конкурентами», а «прироста в боевых возможностях можно достичь при помощи относительно небольших и относительно недорогих модернизаций».
В связи с этим Т-14 «Армата» может «повторить судьбу предшественников, превратившись в памятник великой идее».
«Ведь сотни-другой машин действительно может хватить для выполнения оперативных задач, красивой езды на танковом биатлоне, поездок на оружейные выставки и форумы. А с остальным будут справляться модернизированные версии Т-72», — пишет издание.
Там же отмечается, что массовому выпуску Т-14 «Армата» может способствовать крупный экспортный заказ. Издание приводит пример с индийским контрактом на поставку и локализацию Т-90, который «во многом стал маркетинговым продуктом, сыгравшим на амбициях Индии».
«Фактически, не будучи принципиально новой машиной и являясь модернизацией Т-72, он сумел подсадить индийских партнеров на крючок», — пишет «Военное обозрение».
В феврале сообщалось, что в 2019 году российская армия получит 12 танков Т-14 «Армата» и четыре бронированные ремонтно-эвакуационные машины (БРЭМ) Т-16.
В июле 2018 года вице-премьер Юрий Борисов заявил, что Вооруженные силы России не стремятся массово закупать танки Т-14 «Армата» из-за их дороговизны, предпочитая повышать боевой потенциал имеющейся военной техники за счет ее модернизации.
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Комментарии13
Оружие , Армия , Видео , Юрий Борисов , Военное обозрение
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