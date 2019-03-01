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Российская армия в ближайшее время получит ракетные системы С-500 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 17 4 часа назад
Российская армия в ближайшее время ожидает поступления новейших зенитных ракетных систем С-500, сообщил начальник военной академии Воздушно-космической обороны (ВКО) имени маршала Г. К. Жукова генерал-лейтенант Владимир Ляпоров.
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Ранее сообщалось, что академия будет готовить боевые расчеты для новейших зенитных ракетных систем С-500.
"В 2019 году пройдёт первый выпуск офицеров, которые окончат академию по программе обучения для работы на комплексе С-500, которого пока нет в войсках, но мы его ожидаем в ближайшее время", — сказал Ляпоров в интервью газете Вооруженных сил РФ "Красная звезда".
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