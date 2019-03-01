Российская армия в ближайшее время получит ракетные системы С-500

Российская армия в ближайшее время ожидает поступления новейших зенитных ракетных систем С-500, сообщил начальник военной академии Воздушно-космической обороны (ВКО) имени маршала Г. К. Жукова генерал-лейтенант Владимир Ляпоров.

Ранее сообщалось, что академия будет готовить боевые расчеты для новейших зенитных ракетных систем С-500.