Haaretz (Израиль): Индия атаковала Пакистан израильскими бомбами

28 февраля ВВС Индии нанесли бомбовый удар по Пакистану . При этом, согласно сообщениям индийских СМИ, использовались боеприпасы израильского производства. Пять реактивных самолетов «Мираж», вооруженных израильскими управляемыми бомбами «Спайс-2000», атаковали участок, который Нью-Дели называет «тренировочным лагерем террористов».

«Спайс-2000» (SPICE-2000) — это планирующая управляемая авиабомба разработки концерна РАФАЭЛЬ. Каждая ракета весит почти тонну и направляется по предварительно заданным координатам GPS. Бомбы оснащены технологией, делающей их неуязвимыми для средств радиоэлектронный борьбы. Пакистан заявил, что с их стороны жертв нет. Вместе с тем Нью-Дели уверяет, что в результате атаки погибли более 300 боевиков. Это первая такая операция с 1971 года.

Ситуация обострилась, когда 27 февраля Пакистан заявил, что сбил два индийских военных самолета, проникших в его воздушное пространство в Кашмире, и взял в плен двух пилотов. После этого Индия сообщила, что она сбила пакистанский истребитель в небе над Кашмиром. Власти Нью-Дели признали потерю истребителя (на этот раз его назвали — МиГ-21) уточнив, что это произошло в воздушном бою с пакистанскими самолетами и потребовали от Пакистана немедленно вернуть их пилота, которого взяли в плен.

Удар ВВС Индии последовал за терактом, устроенным на территории Кашмира. В результате нападения погибли более 40 индийских солдат. Пакистан отрицает свою причастность к этому нападению и обещает ответить на индийскую военную операцию. Удар был нанесен возле города Балакот, расположенного недалеко от границы в Кашмире. Прибывшие на место журналисты увидели несколько больших воронок, поваленные деревья. Местные жители не понимали, почему они стали мишенью для нападения. Представитель министерства обороны Пакистана, генерал Асиф Гафур, заявил, что индийские самолеты вторглись в сектор Музафарабада, в контролируемом его страной районе Кашмира. Пакистан поднял свои истребители, и индийские самолеты «поспешили сбросить свои бомбы» возле Балакота.

Министр иностранных дел Индии Виджай Гохале заявил, что ее самолеты нанесли упреждающий удар по лагерям организации «Джайш-э-Мухаммед», которая взяла ответственность за теракт против индийских военных, после того, как поступила информация о еще одном готовящемся нападении. Начальник полиции Балакота Саги Хуссейн Шах сообщил, что направил патрули в район воздушного удара. По его словам, это — лесистая местность, где никто не живет, и там нет жертв и разрушений. Индия и Пакистан обычно дают совершенно противоречивую информацию по пограничным инцидентам.

Израиль считается одним из ключевых поставщиков оружия для индийской армии. Объем ежегодных сделок по военным поставкам между двумя странами в последнее время оценивается в 1 млрд долларов. За последние два года израильская и индийская армии проводили совместные учения, а высокопоставленные индийские военные посещали Израиль. В 2017 году израильская аэрокосмическая промышленность заключила соглашение о поставке систем ПВО индийской армии, что было названо одной из крупнейших сделок по вооружениям в истории оборонной промышленности нашей страны.

Террористическая атака, совершенная 14 февраля, стала наиболее тяжелой для индийской армии после восстания в Кашмире (1989 год). Она произошла в то время, когда премьер-министр Индии Нарендра Моди проводит предвыборную кампанию.

Причиной постоянной напряженности между двумя странами является территориальный спор из-за Кашмира, который поделен между Индией и Пакистаном. Каждая из стран претендует на то, чтобы владеть им целиком. В 1979 году страны уже вели войну за Восточный Пакистан, который с помощью Индии получил независимость и стал называться Бангладеш.

Повстанцы в контролируемом Индией Кашмире требуют либо полной независимости, либо союза с Пакистаном. Индия регулярно обвиняет Пакистан в том, что он вооружает и готовит боевиков, проникающих в этот горный регион.

После авиаудара подполковник Девендер Ананд, представитель индийской армии, заявил, что пакистанские солдаты атаковали их позиции вдоль границы в Кашмире. Подполковник назвал нападение «неспровоцированным нарушением» соглашения 2003-го года о прекращении огня. Вопрос о вторжении индийских самолетов в Пакистан он обсуждать отказался.

Обострение отношений между двумя враждебными ядерными государствами вызывает озабоченность в мире, и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал правительства обеих стран проявлять «максимальную сдержанность».

Haaretz, Израиль