Российские ракеты долетят до США за 15 минут

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В Пентагоне посчитали время подлета российских ракет до США 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 2 1 час назад
Командующий воздушно-космической обороны Северной Америки генерал Терренс О'Шонесси заявил, что российские вооружения могут достигнуть американской территории за 15 минут, пишет The Washington Times.
В конгрессе он отметил, что Москва «только недавно разработала и развернула средства, представляющие для США угрозу за пределами порога ядерной войны», передает текст статьи RT.
Среди угроз он назвал новое поколение крылатых ракет воздушного и морского базирования, которые можно запускать на значительной дистанции от американской границы за пределами покрытия радаров NORAD, бомбардировщики Ту-95 и Ту-160, противокорабельные крылатые ракеты и ракеты против наземных целей. Также, указал он, у России есть подлодки класса «Северодвинск», вооруженные «продвинутыми крылатыми ракетами для поражения наземных целей».
Еще одним угрожающим США вооружением он назвал надводные суда в Арктике, которые оснащены ракетными комплексами «Калибр».
Он также рассказал, что новая гиперзвуковая ракета «Авангард» обладает достаточными скоростными характеристиками, чтобы прорвать систему ПРО США и нанести удар по американской территории в течение 15 минут после запуска с помощью баллистической ракеты.
Ранее президент России Владимир Путин отметил, что скорость перспективных российских вооружений позволяет размещать носители в нейтральных водах, поэтому не нужно приближаться к берегам того или иного государства. Он также предложил американцам посчитать скорость и дальность перспективных комплексов России, так как скорость перспективных российских вооружений позволяет размещать носители в нейтральных водах и не приближаться к берегам того или иного государства.
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Оружие , Армия , Видео , Владимир Путин , Пентагон , The Washington Times , США
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