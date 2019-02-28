Российские ракеты долетят до США за 15 минут

В Пентагоне посчитали время подлета российских ракет до США

Командующий воздушно-космической обороны Северной Америки генерал Терренс О'Шонесси заявил, что российские вооружения могут достигнуть американской территории за 15 минут, пишет The Washington Times

В конгрессе он отметил, что Москва «только недавно разработала и развернула средства, представляющие для США угрозу за пределами порога ядерной войны», передает текст статьи RT.

Среди угроз он назвал новое поколение крылатых ракет воздушного и морского базирования, которые можно запускать на значительной дистанции от американской границы за пределами покрытия радаров NORAD, бомбардировщики Ту-95 и Ту-160, противокорабельные крылатые ракеты и ракеты против наземных целей. Также, указал он, у России есть подлодки класса «Северодвинск», вооруженные «продвинутыми крылатыми ракетами для поражения наземных целей».

Еще одним угрожающим США вооружением он назвал надводные суда в Арктике, которые оснащены ракетными комплексами «Калибр».

Он также рассказал, что новая гиперзвуковая ракета «Авангард» обладает достаточными скоростными характеристиками, чтобы прорвать систему ПРО США и нанести удар по американской территории в течение 15 минут после запуска с помощью баллистической ракеты.