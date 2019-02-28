В Пентагоне готовятся уничтожать ракеты до запуска

В ситуации, когда приостановлено действие ДРСМД, и под угрозой находятся другие международные договоры в области ограничения вооружений, любые оборонные инициативы Пентагона вызывают параноидальные опасения в России . Сейчас в США начались работы по совершенствованию технологий предварительного обнаружения и уничтожения мобильных ракетных установок предполагаемого противника. Учитывая технологическое превосходство Штатов, выполнить эту задачу вполне реально.

Установки, которые хочет создать Пентагон, позволят военным уничтожить обнаружить и уничтожить ракеты до запуска, сообщает интернет-портал Breaking Defense. Ожидается, что предварительные предложения от подрядчиков будут представлены 15 марта, а уже в 2021 году начнутся демонстрационные испытания. Пока что неизвестно, каким образом подрядчики собираются технически реализовать поставленные задачи. В то же время издание указывает на относительно короткий срок, обозначенный Пентагоном — два года, в то время как на реализацию новых проектов в американской оборонке обычно уходит в среднем около десяти лет.

Таким образом, отмечает Breaking Defense, в американском военном ведомстве приступили к первым шагам по реализации задач, обозначенных в представленном 17 января администрацией Дональда Трампа «Обзоре противоракетной обороны-2019» (Missile Defence Review 2019). В обзоре говорится о необходимости пересмотреть общую направленность американской ПРО, ранее ориентированной в первую очередь на противодействие угрозы со стороны малых стран, таких, как Иран КНДР . Администрация Трампа предложила военным сосредоточить внимание на эффективном противостоянии вызовам со стороны России и Китая , наращивающих и совершенствующих собственные ракетные арсеналы.

В документе также предлагается реализовать ряд новых стратегий для предотвращения ядерных и неядерных атак на США. В частности, планируется ко второй половине 2020-х годов создать готовую противоракетную оборону в космосе, в дополнение к уже имеющейся инфракрасной системе космического базирования по раннему обнаружению ракетных запусков SBIRS. Американские военные планируют вывести на орбиту спутники-перехватчики, оснащённые лазерным и кинетическим оружием, позволяющием поражать гиперзвуковые ракеты на активном участке траектории, в тот момент, когда боеголовка не отделилась от ракеты-носителя.

Missile Defence Review 2019



Missile Defence Review 2019



Президент США Дональд Трамп представил 17 января 2019 года обновленную стратегию по развитию ПРО. Нынешний обзор — третий с момента начала работ в США по развертыванию национальной ПРО в 1999 … https://t.co/azG05BNNlN pic.twitter.com/tG4M9JaJKv— Ящик Пандоры (@Pandoraopen) ٢٠ يناير ٢٠١٩ Как отмечали в комментариях порталу News.ru эксперты, современный уровень развития технологий не позволяет вывести на орбиту спутники, способные отразить массированную ракетную атаку. Но в ближайшее время можно ожидать появление в космосе орбитальных перехватчиков, которые могут противостоять единичным пускам, а также более совершенных аппаратов обнаружения, способных определять тип боеголовки запускаемой ракеты и вычислять фальшивые цели. В то же время, ни Россия, ни КНР не могут помешать Пентагону в его планах вывести на орбиту спутники-перехватчики, поскольку все попытки принять международный документ, ограничивающий размещение в космосе неядерного оружия, блокируются Штатами. Возможно, предполагает Breaking Defense, оборонное ведомство будет в дальнейшем использовать имеющуюся и создаваемую орбитальную группировку для предварительного обнаружения и уничтожения мобильных пусковых установок.

«В Пентагоне уже давно работают над задачами отслеживания мобильных установок не только КНДР, Ирана, России и Китая. Сейчас с помощью средств спутниковой разведки можно обнаружить скрытую стационарную или мобильную пусковую установку и впоследствии уничтожить её, используя для этого любые средства — в основном ракеты воздушного базирования», — объясняет эксперт в комментарии News.ru.

В то же время, по мнению Золотарёва, сама мысль о том, что Соединённые Штаты смогут нанести превентивный удар по российским или китайским мобильным пусковым установкам, безосновательна. Если такая попытка будет осуществлена, США моментально получат ответный удар, в том числе, с использованием ядерного оружия.

«В Вашингтоне это прекрасно понимают, и потому такие мысли американским военным, на самом деле, в голову не приходят. Поэтому и России не нужно опасаться этой угрозы. У нас любые сообщения о тех или иных работах в области оборонных технологий США начинают «примеривать на себя», обнаруживая некоторые параноидальные наклонности и ожидая их применения против России. Но отмечу, даже в последних официальных документах США, касающихся обороны, Россия и Китай относятся к «вызовам», а не к угрозам. Главная задача американской ПРО на сегодняшний день — отражение ядерных ударов со стороны «проблемных» стран — в первую очередь, КНДР и Ирана», — резюмирует аналитик.

Именно в рамках этих задач Штаты усиливают космическую группировку, создают новые средства радиолокационного обнаружения, а также прорабатывают в качестве дополнительной возможности уничтожение пусковой установки до запуска ракеты, заключает Золотарёв.