Российские военные получат дальнобойный «Уголёк»

Как сообщают «Известия» со ссылкой на генерального директора ЦНИИточмаш Альберта Бакова, новое оружие разрабатывается по заказу Министерства обороны РФ сразу в двух калибрах:.308 Winchester и.338 Lapua Magnum. Дальнобойная снайперская винтовка создаётся в рамках проекта «Уголёк», который предполагает появление полноценного снайперского комплекса: винтовки, оптического прицела и боеприпасов.

Первые образцы новых патронов уже изготовлены и проходят огневые испытания. Согласно требованиям Минобороны, в новых снайперских винтовках должны использоваться исключительно отечественные комплектующие. Позже на основе винтовки проекта «Уголёк» планируется разработать охотничьи самозарядные винтовки калибров наиболее популярных среди военных и охотников калибров.308 и.338.

На сегодняшний день российские военные используют несколько снайперских винтовок, основной из которых является СВД. Винтовка снаряжается патронами калибра 7,62 миллиметра и применяется для ведения прицельного огня на расстоянии до 800 метров — по словам гендиректора ЦНИИточмаш, СВД доведена до совершенства и замену ей уже никогда не придумать. «Уголёк» будет применяться для стрельбы на более дальних дистанциях.