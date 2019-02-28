The Washington Post (США): американский генерал хочет, чтобы ядерное соглашение с Россией охватывало все новое оружие

Глава стратегического командования США заявил, что соглашение по контролю над вооружениями между США и РФ должно охватывать все ядерное оружие, а не только определенные его виды. Он крайне обеспокоен новыми ядерными вооружениями, о которых объявила Москва , но опасается, что более всеобъемлющий договор лишит США тех преимуществ, которые дает им нынешний договор СНВ-III.

Глава стратегического командования США генерал Джон Хайтен (John E. Hyten), отвечающий за ядерный арсенал страны, заявил, что соглашение по контролю над вооружениями между США и Россией должно охватывать все ядерное оружие, а не ограничивался только определенными его видами. В настоящий момент президент Трамп рассматривает вопрос о продлении этого российско-американского соглашения.

Хайтен считает, что договор о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-III) помогает американской армии, поскольку ограничивает размер российских стратегических сил, а предусмотренные договором проверки дают Вашингтону «невероятно важную» возможность оценить, чем именно занимается Москва.

Между тем Хайтен предупредил, что этот договор не охватывает многие новые ядерные системы, которые Россия принимает на вооружение, в том числе термоядерную торпеду и сверхзвуковой планирующий боевой блок, которые в прошлом году расхваливал президент Владимир Путин . Это же касается обширного российского арсенала малых ядерных средств, которые иногда называют «тактическим» ядерным оружием.

«Я большой сторонник СНВ-III, — сказал Хайтен во время заседания комитета Сената по делам вооруженных сил. — На мой взгляд, в идеале следующая фаза СНВ-III должна охватывать все ядерное оружие, а не только те системы, которые уже обозначены в СНВ-III».

Эти заявления генерала прозвучали в переломный момент для политики контроля над ядерными вооружениями. СНВ-III, подписанный президентом Обамой в 2010 году, истекает менее чем через два года. Если администрация Трампа откажется его возобновить, мир впервые с 1972 года вернется к той точке, в которой ничто больше не будет сдерживать две крупнейшие ядерные державы.

Ранее в феврале, сославшись на нарушения со стороны России, администрация Трампа объявила о выходе США из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (договора о РСМД) — еще одного ключевого соглашения по контролю над вооружениями.

Скоро Трампу придется решить, продлевать ли СНВ-III, позволить ли ему истечь или же путем переговоров попытаться заменить его каким-то новым договором, который будет охватывать более широкий спектр вооружений. Один из вопросов, стоящих перед Белым домом, заключается в том, не станут ли попытки заключить новый, более всеобъемлющий договор причиной исчезновения тех преимуществ, которые дает США нынешний договор СНВ-III.

«Президент спрашивает меня об этом каждый раз, когда мы встречаемся, — сказал Хайтен во вторник, 26 февраля, отвечая на вопрос о том, продлит ли администрация СНВ-III. — Он много думает об этом».

Россия продемонстрировала заинтересованность в продлении этого договора. В интервью телеканалу «Фокс ньюс» , которое Путин дал после встречи с Трампом в Хельсинки, российский президент заявил, что он готов продлить СНВ-III, но перед этим сторонам необходимо согласовать некоторые детали, «потому что у нас есть несколько вопросов к нашим американским партнерам».

СНВ-III сохраняет и вносит изменения в ограничения на количество стратегического ядерного оружия, которые были установлены еще в эпоху холодной войны. Этот договор обязывает стороны сократить количество межконтинентальных баллистических ракет, а также подводных лодок и тяжелых бомбардировщиков до 700 единиц, а количество развернутых ядерных боезарядов — до 1550 единиц.

Согласно условиям СНВ-III, США и Россия могут автоматически продлевать его на срок в пять лет в том случае, если лидеры обеих стран не возражают против этого. Поскольку США и Россия уже сократили количество своих боеголовок до установленных в договоре границ, продление срока действия этого договора просто позволит сохранить ограничения и продолжить проводить проверки.

Во вторник Хайтен высоко оценил значение этих проверок. Он описал, как этот договор позволяет инспекторам из США прибывать в Россию, объявлять о том, куда они хотят отправиться, и осматривать ядерный объект, чтобы удостовериться, что там находится нужное количество ядерного оружия конкретного вида. Инспекторы из России могут сделать то же самое в США.

«Мы обладаем очень мощными средствами и силами разведки, но ничто не заменит способность увидеть все собственными глазами, — сказал Хайтен. — Поэтому мы должны это делать. Однако в распоряжении России есть оружие, которое не попадает под действие СНВ-III и которое мы никак не можем увидеть».

По словам Хайтена, что касается попыток убедить Россию вернуться к соблюдению договора о РСМД и начать работу над новой версией СНВ-III, то он уделяет пристальное внимание действиям Госдепартамента

«Они пытаются связаться с россиянами, но россияне отвечают им не слишком благосклонно», — сказал он.

В феврале министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил Путину, что США не захотели поддержать попытки России договориться о продлении этого договора.

«Они лишь заявляют, что решение о судьбе договора об СНВ пока не принято, — сказал Лавров Путину. — В общем, ситуация тревожная».

Хайтен предупредил, что, несмотря на уверенность в своей способности защитить США в ближайшие 10 лет, он обеспокоен тем, что может произойти по прошествии этого срока.

«Я обеспокоен тем, что спустя 10 лет, имея торпеды, крылатые ракеты, сверхзвуковое оружие, они смогут двинуться в совершенно ином направлении, и нам будет трудно этому помешать, — сказал Хайтен. — Однако я могу сказать, что способен защитить нашу страну сегодня, и что мой преемник тоже сможет это сделать. При этом я встревожен тем, что может произойти дальше».

По его словам, он поддерживает СНВ-III, но, если Россия продолжит создавать оружие, не попадающее под действие этого договора, и если она откажется сесть за стол переговоров, чтобы обсудить новое соглашение о стратегических вооружениях, это может обернуться множеством проблем.

The Washington Post, США