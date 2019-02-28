Зачем Пентагону старые стелс-истребители

В прошлом «летающее крыло» F-117 было настоящим символом военной мощи Соединённых Штатов . Невидимый для радаров противника, самолёт позволял США наносить ракетные и бомбовые удары по любой стране, где, по мнению Вашингтона, недостаточно развита демократия или разрабатывается оружие массового поражения. Потом, когда F-117 сняли с вооружения, на самолёт обрушился шквал критики: его характеристики оказались излишне завышенными, цена слишком высокой, а стелс-технологии не обеспечивали невидимость для современных радаров. В то же время давно находящийся «в запасе» ветеран и сейчас оказывается полезен американским военным.

Following on from my previous tweet here is the F-117 from today. What an awesome sight. pic.twitter.com/Xm0BM7uFmB— Neil Jackson (@NeilJackson10) ٢٧ فبراير ٢٠١٩ Первый серийный самолёт ВВС США со стелс-технологиями — Lockheed F-117 Nighthawk («Ночной ястреб») — снова видели в небе. На этот раз снятый с вооружения более десяти лет назад «невидимка» «засветился» в небе над Долиной Смерти в Южной Калифорнии, недалеко от базы лётных испытаний Эдвардс ВВС США. На этом полигоне с начала 1930-х годов проводятся испытания новых летательных аппаратов, вооружения и технологий. Американский журнал Combat Aircraft Magazine, посвящённые боевой авиации, опубликовал несколько свежих фотографий «Ночного ястреба» в калифорнийском небе. На фото видно, как стелс-ветеран идёт на низкой высоте в сопровождении двух истребителей F-16. Это первый раз за долгие годы, когда F-117 заметили за пределами штата Невада

F-117

air to air refueling (AAR) pic.twitter.com/HAB9pdfEyX— اماراتيksa🇸🇦🇦🇪 (@alhamadi_280) ٨ فبراير ٢٠١٨ C 2010 года авиалюбители регулярно снимают полёты «Ночных ястребов» над авиаполигоном в Тонопе (штат Невада) — секретной «зоной 51», где испытываются новейшие технологии ВВС США, а в расположенных на её территории ангарах хранится несколько десятков F-117. В июле 2018 блогеры не только выложили в сеть фотографии F-117, но также перехватили и опубликовали аудиозапись переговоров двух пилотов с позывными NIGHT 17 и NIGHT 19. Как указывал военный обозреватель издания The Drive Тайлер Роговей, в ходе переговоров лётчики обсуждали вопросы дозаправки и тестировали новейшие радиолокационные системы.

По мнению военного эксперта Кайла Мизоками, на F-117 пилотами Lockheed Martin могло тестироваться новое радиолокационное оборудование, а также инфракрасные системы поиска и слежения, вооружение, предназначенное для борьбы с истребителями пятого поколения предполагаемого противника. В дальнейшем эти опытные образцы могут быть установлены на истребители пятого поколения F-22 Raptor или F-35. В США особое внимание уделяют тренировкам экипажей самолётов по противостоянию истребителям пятого поколения производства КНР и России — Chengdu J-20 и Су-57 соответственно. На некоторых американских авиабазах для этого используются полноразмерные макеты китайских истребителей J-20 — зная форму и очертания машины, можно судить о её лётных характеристиках и предполагаемом вооружении.

«Ценность этой машины для испытаний заключается в том, что в F-117 «стелс-технологии» были реализованы не только впервые, но и в наиболее полной мере — в ущерб «невидимости» были принесены другие лётные характеристики машины, такие как скорость и манёвренность», — отмечал News.ru военный эксперт, заместитель главного редактора журнала «Арсенал Отечества» Дмитрий Дрозденко.

Именно «максимальная невидимость» делает «Ночные ястребы» идеальным объектом для тестирования радиолокационного оборудования. По мнению эксперта, на F-117 в июле испытывались возможности новых радаров. Поэтому самолёты и шли над «зоной 51» на относительно низкой высоте. Кроме того, как предполагал в одном из прошлых материалов Тайлер Роговей, F-117 как «идеальный невидимка» может использоваться для испытания новых радиопоглощающих покрытий.

Ещё одно возможное предназначение стелс-пенсионеров — испытание беспилотных летательных технологий. Когда пара F-117 попала в поле зрения авиалюбителей в конце июля 2016 года, авиационный эксперт, редактор сайта The Aviationist Дэвид Ченчотти заметил на одном из бортов странное оборудование, напоминающее антенну управления. Возможно, специалисты компании Lockheed Martin переделали «Ночного ястреба» в опытный образец ударно-разведывательного БЛА, идущий в связке с другим бортом. Ещё одна возможная сфера применения F-117, по мнению Ченчотти, — возможная замена морально устаревшего штурмовика A-10 Thunderbolt II в военных операциях «низкой степени летальности» — против противника, лишённого современной истребительной авиации и дальнобойных средств ПВО.

Одноместный дозвуковой ударный самолёт F-117 был принят на вооружение в 1983 году, а в 2008-м — снят с вооружения из-за дороговизны и нехватки средств на закупку новых истребителей F-22. За это время первый в истории «стелс» успел поучаствовать в американском вторжении в Панаму в 1988-м году, операциях «Буря в пустыне», «Лиса пустыни» против режима Саддама Хусейна в Ираке, бомбардировках Югославии и войне в Ираке 2003 года. Несмотря на то, что эксперты отмечали низкие лётные характеристики самолёта, а также несовершенство стелс-технологий, обеспечивающих «невидимость» для радаров в ограниченном волновом диапазоне, за внушительную военную биографию известно лишь об одной боевой потере F-117. 27 марта 1999 года F-117 был сбит ракетой зенитного-ракетного комплекса малого радиуса действия С-125 «Нева» в небе над Югославией.