У Су-57 нашли две проблемы

Массовое развертывание в российских войсках истребителя пятого поколения Су-57 сталкивается с двумя основными проблемами, пишет The National Interest

В американском журнале полагают, что первая трудность для серийного производства самолета связана с задержкой в создании двигателя второго этапа («Изделие 30»), который позволит машине перемещаться на сверхзвуковой скорости в бесфорсажном режиме.

Вторая проблема, согласно The National Interest, носит финансовый характер. Издание напоминает, что в апреле 2018 года Индия приостановила сотрудничество с Россией по проекту FGFA (Fifth Generation Fighter Aircraft), предполагающему создание на основе Су-57 первого индийского истребителя пятого поколения. Денежные средства, полученные от индийской стороны, российская планировала направить на развитие собственного самолета.

В феврале сообщалось, что российский истребитель пятого поколения может быть представлен на Международном авиакосмическом салоне Ле-Бурже (Франция) 2019 года.