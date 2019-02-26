Число Су-57 назвали «не принципиальным»

«Принципиально другое — они будут нужны для того, чтобы наработать определенную методику их технического наземного обслуживания и методику их полетов, то есть наработать возможности, которые могут быть реализованы в полете: боевое применение, пилотаж, маршрутные полеты», — сказал пилот.

По его словам, это необходимо, чтобы «не только испытатели летали на этих самолетах, а рядовые летчики», которым нужно «пройти этап наработки». «Чем раньше эти самолеты появятся в частях вооруженных сил, тем проще будет дальше их эксплуатировать тем, кто будет получать затем целые эскадрильи этих самолетов», — сказал летчик.

Таким образом Попов прокомментировал слова директора «Комсомольского-на-Амуре авиационного завода имени Юрия Гагарина» (филиал компании «Сухой» ) Александра Пекарша, заявившего, что второй серийный истребитель Су-57 поступит на вооружение ВКС в 2020 году. Тогда же менеджер сообщил, что возглавляемое им предприятие поставит первый серийный Су-57 в 2019 году, а изготовление и поставка партии опытных образцов самолета завершена в 2018 году.

В феврале сообщалось, что российский истребитель пятого поколения может быть представлен на Международном авиакосмическом салоне Ле-Бурже (Франция) 2019 года.