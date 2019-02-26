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Иностранные самолеты провели разведку вблизи Калининградской области 

ТК «Звезда» + ещё 2 30 минут назад
Фото: flickr.com
Разведку возле российских границ вели самолеты ВВС США и Швеции.
Возле западных границ РФ были замечены два иностранных самолета-разведчика. Об этом свидетельствуют данные мониторинговых ресурсов.
Согласно полученной информации, беспилотник RQ-4B-30 Global Hawk Военно-воздушных сил США с бортовым номером 10-2043 и позывным FORTE10 в 09:00 мск взлетел с авиабазы НАТО Сигонелла в Италии. Летательный аппарат пересек воздушное пространство Франции и Германии, после чего в 15:05 мск приблизился к западной границе России и совершил разведывательный полет возле северо-восточных рубежей Калининградской области.
Также в 12:50 мск в акватории Балтийского моря и в зоне полетной информации Калининградской области был замечен радиоразведчик ВВС Швеции Gulfstream GIV SP с бортовым номером 102002.
Стоит отметить, что нарушения российской границы иностранными летательными аппаратами допущено не было.
Ранее сообщалось, что самолет Военно-морских сил США провел разведку вблизи Керченского пролива и Севастополя. Воздушное судно вело разведку на протяжении почти трех часов, в ходе чего несколько раз облетел южные границы Крыма.
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Оружие , Армия , США , Калининградская Область , Швеция
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