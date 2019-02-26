США показали «лучший в мире танк»

Сухопутные войска США показали первые подробные снимки танка M1 Abrams, последняя версия которого (M1A2C или M1A2 SEPv3) получила системы активной защиты Trophy HV (Heavy Vehicle) израильской компании Rafael Advanced Defence Systems, сообщает Defence Blog.

Издание отмечает, что обновление устраняет ряд угроз для боевой машины, в частности, исходящих от противотанковых управляемых ракет. Отмечается, что модернизация решила проблемы, связанные с перетяжеленностью и недостаточной мощностью машины, обнаруженные в ходе Иракской войны с марта 2003 года по декабрь 2011 года.

The Drive отмечает, что M1A2 SEPv3 остается уязвимым для бронебойных оперенных подкалиберных снарядов, которые могут использоваться российскими танками Т-90МС и Т-14 «Армата».

Первые снимки M1A2C появились в феврале в Facebook на странице военного полигона Юма (Аризона).

В том же месяце стало известно, что американские военные в рамках программы ERCA (Extended Range Cannon Artillery) испытали высокоточную гаубицу с дальностью стрельбы свыше 100 километров.

В феврале российский военный эксперт Алексей Хлопотов обнаружил, что модернизация танка Т-90А до Т-90М, осуществленная «Уральским конструкторским бюро транспортного машиностроения» (УКБТМ), предполагает размещение в кормовой части машины на корпусе дизель-генераторной установки (ДГУ) «третьей бочки с горючим», которая является «отличной мишенью» для противника.