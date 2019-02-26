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Су-30СМ и Су-35 унифицируют 

Lenta.ru + ещё 4 1 час назад
Фото: РИА Новости
Российские истребители Су-30СМ и Су-35 унифицируют, передает ТАСС заявление вице-премьера Юрия Борисова.
«После завершения работ по модернизации Су-30СМ, изменения облика бортового радиоэлектронного оборудования, что сделало Су-35 и Су-30СМ более унифицированными между собой, что снижает себестоимость, унифицированы авиационные средства поражения, это может быть второй жизнью самолета», — сказал чиновник.
Вице-премьер добавил, что глубоко модернизированная версия Су-30СМ может заинтересовать индийскую сторону. «С учетом того, что в Индии их [Су-30МКИ, ставший базовой версией для Су-30СМ] находится около 200, наверняка открывается возможность по модернизации этого парка для того, чтобы продлить ему жизнь», — объяснил Борисов.
Модернизация Су-30СМ предполагает, в частности, оснащение самолета вместо АЛ-31ФП двигателем АЛ-41Ф-1С от Су-35, позволяющем развивать сверхзвуковую скорость в бесфорсажном режиме. Испытания обновленного Су-30СМ должны завершиться до конца 2019 года.
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Оружие , Армия , Юрий Борисов , ИТАР-ТАСС
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