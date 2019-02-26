Су-30СМ и Су-35 унифицируют

«После завершения работ по модернизации Су-30СМ, изменения облика бортового радиоэлектронного оборудования, что сделало Су-35 и Су-30СМ более унифицированными между собой, что снижает себестоимость, унифицированы авиационные средства поражения, это может быть второй жизнью самолета», — сказал чиновник.

Вице-премьер добавил, что глубоко модернизированная версия Су-30СМ может заинтересовать индийскую сторону. «С учетом того, что в Индии их [Су-30МКИ, ставший базовой версией для Су-30СМ] находится около 200, наверняка открывается возможность по модернизации этого парка для того, чтобы продлить ему жизнь», — объяснил Борисов.

Модернизация Су-30СМ предполагает, в частности, оснащение самолета вместо АЛ-31ФП двигателем АЛ-41Ф-1С от Су-35, позволяющем развивать сверхзвуковую скорость в бесфорсажном режиме. Испытания обновленного Су-30СМ должны завершиться до конца 2019 года.