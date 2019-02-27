Отряд кораблей СФ во главе с «Адмиралом Горшковым» отправился в Атлантику

Отряд кораблей Северного флота во главе с фрегатом "Адмирал Горшков" отправился в Атлантику, сообщил во вторник начальник пресс-службы Северного флота капитан I ранга Вадим Серга.

"Сегодня отряд кораблей Северного флота в составе головного фрегата проекта 22350 "Адмирал Флота Советского Союза Горшков", многофункционального судна тылового обеспечения "Эльбрус" и спасательного буксира "Николай Чикер" вышел в Баренцево море и взял курс в Атлантику", — сказал он.

Как отметил Серга, в ближайшие несколько месяцев корабли и суда будут выполнять задачи дальнего похода в различных точках Мирового океана. Основные задачи похода — демонстрация флага и обеспечение военно-морского присутствия в оперативно важных районах дальней океанской зоны. Планируется, что помимо выполнения поставленных задач в море отряд совершит ряд заходов в порты иностранных государств.

Серга сообщил, что перед походом экипажи кораблей и судов прошли полный комплекс подготовки, были проверены флагманскими специалистами Северного флота и выполнили задачи в соответствии с курсом боевой подготовки надводных кораблей и судов ВМФ России в Баренцевом море.

Для экипажа фрегата "Адмирал Горшков" этот поход — первый. Ранее корабль совершал только межфлотские и межбазовые переходы. Фрегат является флагманом отряда. С него осуществляется управление остальными судами и их совместными манёврами. Старший на походе — начальник штаба соединения противолодочных кораблей Северного флота капитан I ранга Станислав Варик.