«Это решенное дело»: в МИД Турции заявили, что не откажутся от контракта по С-400

Глава внешнеполитического ведомства заявил, что Анкара не собирается отказываться от планов по закупке российских зенитных ракетных комплексов С-400. Мавлют Чавушоглу объявил, что Турция все равно закупит российские системы С-400. Об этом он заявил в эфире CNN Türk. Его слова цитирует RT. По его словам, Анкару «не касается то, о чем говорят другие», и дело с поставками С-400 уже решенное. Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявял, что НАТО в отличие от Вашингтона не имеет ничего против покупки Анкарой российских систем. Россия должна завершить поставки зенитных ракетных систем С-400 Турции до конца 2019 года.