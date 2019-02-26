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«Это решенное дело»: в МИД Турции заявили, что не откажутся от контракта по С-400 

ТК «Звезда» + ещё 3 1 час назад
Фото: РИА Новости
Глава внешнеполитического ведомства заявил, что Анкара не собирается отказываться от планов по закупке российских зенитных ракетных комплексов С-400.
Мавлют Чавушоглу объявил, что Турция все равно закупит российские системы С-400. Об этом он заявил в эфире CNN Türk. Его слова цитирует RT.
По его словам, Анкару «не касается то, о чем говорят другие», и дело с поставками С-400 уже решенное.
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявял, что НАТО в отличие от Вашингтона не имеет ничего против покупки Анкарой российских систем.
Россия должна завершить поставки зенитных ракетных систем С-400 Турции до конца 2019 года.
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Оружие , Армия , Ближний Восток , Реджеп Эрдоган , МИД , МИД Турции , НАТО , CNN , Турция
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