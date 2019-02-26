Сюжет Киселёва про «Циркон» обеспокоил западные СМИ

газета Британская The Guardian в статье, обозревающей сюжет «Вестей недели» о ракете «Циркон», назвала репортаж необычным даже для «воинственных стандартов» российского телевидения.

Сюжет о потенциальных целях российской ракеты «Циркон» вышел в эфир телеканала «Россия-1» 24 февраля. Дмитрий Киселёв показал на экране карту США с нанесёнными на неё «мишенями», в числе которых оказались здание Пентагона , военная база Форт-Ритчи в штате Мэриленд, правительственный пункт управления Кэмп-Дэвид, а также пункт управления ядерными силами Джим Крик и т.д.

В The Guardian отметили слова телеведущего о том, что гиперзвуковая ракета, которая разрабатывается в России, может достичь своих целей за пять минут с момента запуска с подводной лодки.

«Киселев знаменит антиамериканскими высказываниями в эфире государственного телевидения. Однажды он заявил, что Москва может превратить США в радиоактивный пепел», — подчеркнул автор статьи.

По его словам, в Кремле просьбу прокомментировать репортаж, отклонили заявлением о том, что «не вмешиваются в редакционную политику государственного телевидения».