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Сюжет Киселёва про «Циркон» обеспокоил западные СМИ 

Рамблер 2 часа назад
Британская газета The Guardian в статье, обозревающей сюжет «Вестей недели» о ракете «Циркон», назвала репортаж необычным даже для «воинственных стандартов» российского телевидения.
Сюжет о потенциальных целях российской ракеты «Циркон» вышел в эфир телеканала «Россия-1» 24 февраля. Дмитрий Киселёв показал на экране карту США с нанесёнными на неё «мишенями», в числе которых оказались здание Пентагона, военная база Форт-Ритчи в штате Мэриленд, правительственный пункт управления Кэмп-Дэвид, а также пункт управления ядерными силами Джим Крик и т.д.
В The Guardian отметили слова телеведущего о том, что гиперзвуковая ракета, которая разрабатывается в России, может достичь своих целей за пять минут с момента запуска с подводной лодки.
«Киселев знаменит антиамериканскими высказываниями в эфире государственного телевидения. Однажды он заявил, что Москва может превратить США в радиоактивный пепел», — подчеркнул автор статьи.
По его словам, в Кремле просьбу прокомментировать репортаж, отклонили заявлением о том, что «не вмешиваются в редакционную политику государственного телевидения».
Комментарии62
Оружие , Армия , Видео , Дмитрий Киселев , Пентагон , The Guardian
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