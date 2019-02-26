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На Западе обеспокоились сюжетом Киселева про цели «Циркона» в США 

Национальная Служба Новостей
Британская газета The Guardian рассказала своим читателям об очередном сюжете на российском телевидении, вызвавшем беспокойство западной аудитории, сообщает НСН. Речь идет о программе Дмитрия Киселева «Вести недели» на телеканале «Россия-1», в ходе которой он обозначил потенциальные цели российской ракеты «Циркон» в США.
«Российское государственное телевидение показало карту Соединенных Штатов с военными объектами, которые были бы целями Москвы в случае ядерного удара, в репортаже, который был необычным даже для его собственных воинственных стандартов», — пишет The Guardian.
По словам Киселева, целями российского удара могли бы быть правительственный пункт управления Кэпмп-Дэвид, здание Пентагона на Восточном побережье страны, а также военная база Форт-Ритчи в штате Мэриленд. Кроме того, «Цирконы» могут быть направлены на управление стратегическими наступательными силами Мак-Клеллан и пункт управления ядерными силами Джим Крик, сообщил ведущий.
Как отмечает The Guardian, Киселев также подсчитал, за какое время гиперзвуковая ракета сможет достичь вышеперечисленных целей. По его подсчетам, на этой уйдет меньше пяти минут, а именно 4 минуты 36 секунд.
Ранее пользователи сети высмеяли телеведущего за неточные подсчеты. Кто-то отметил, что он не взял в расчет «кривизну Земли», а кто-то заявил, что по подсчетам Киселева получается, что в одной минуте сто секунд.
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Оружие , Армия , Видео , Дмитрий Киселев , Пентагон , The Guardian , Москва , США
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