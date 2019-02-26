Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Российскому «Посейдону» нашли применение 

Lenta.ru
Носители ядерного подводного беспилотного аппарата «Посейдон» могут быть развернуты на Северном и Тихоокеанском флотах, пишет блог militaryrussia.
Отмечается, что «первая лодка-носитель будет спущена на воду, видимо, в День моряка-подводника 19 марта». Наиболее вероятным кандидатом на это называется создаваемая атомная подводная лодка (АПЛ) К-329 «Белгород», для которой «уже набран экипаж».
При этом первый штатный носитель беспилотника, АПЛ проекта 09851 «Хабаровск», пока строится. Известно лишь, что, вероятно, «за головной лодкой проекта 09851 последует серия лодок-носителей проекта 09853».
В феврале Минобороны представило первое видео полигонных испытаний «Посейдона». Тогда же президент России Владимир Путин сообщил, что носитель «Посейдона» спустят на воду весной.
Ранее в том же месяце стало известно, что заводские ходовые испытания «Посейдона», предполагающие спуск беспилотника в море с берегового стенда, начнутся летом.
Последние новости
Россиянам вернут льготы на покупку автомобилей Российские пенсионеры получат доплаты Один из творцов победы Ельцина на выборах 1996 года найден мертвым
Комментарии2
Оружие , Армия , Видео , Владимир Путин , Министерство обороны
Читайте также
Видео
США пригрозили Мадуро судьбой Каддафи
Латинская Америка В мире
Федорова рассказала о знакомстве с Трампом
Шоу-бизнес
«Худшие времена СССР»: украинки о травле за Крым
Украина Статьи
Серебряков объяснился за скандальное высказывание
Шоу-бизнес Общество
Наказание для Серебрякова и другие события дня
В мире
Откровения Comedy Woman вызвали брезгливость
Общество Статьи
Пытались убить офицера: в ДНР прогремел взрыв
В мире Статьи
Божена Рынска оставила послание в Сети
Общество Шоу-бизнес
Умер один из основателей НТВ Игорь Малашенко
Общество Статьи
Подстава для Европы: Британия идет ва-банк
В мире Европа
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение