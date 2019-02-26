Российскому «Посейдону» нашли применение

Носители ядерного подводного беспилотного аппарата «Посейдон» могут быть развернуты на Северном и Тихоокеанском флотах, пишет блог militaryrussia.

Отмечается, что «первая лодка-носитель будет спущена на воду, видимо, в День моряка-подводника 19 марта». Наиболее вероятным кандидатом на это называется создаваемая атомная подводная лодка (АПЛ) К-329 «Белгород», для которой «уже набран экипаж».

При этом первый штатный носитель беспилотника, АПЛ проекта 09851 «Хабаровск», пока строится. Известно лишь, что, вероятно, «за головной лодкой проекта 09851 последует серия лодок-носителей проекта 09853».

В феврале Минобороны представило первое видео полигонных испытаний «Посейдона». Тогда же президент России Владимир Путин сообщил, что носитель «Посейдона» спустят на воду весной.

Ранее в том же месяце стало известно, что заводские ходовые испытания «Посейдона», предполагающие спуск беспилотника в море с берегового стенда, начнутся летом.