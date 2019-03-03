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Индия начала производство автоматов Калашникова 

Российская Газета + ещё 32 1 час назад
Фото: РИА Новости
В Индии заработал российско-индийский завод по выпуску автоматов Калашникова "сотой" серии.
— Сегодня на оружейном предприятии в индийском городе Корва состоялось открытие завода по производству автоматов АК-103. Это произошло в соответствии с ранее достигнутыми договоренностями на высшем уровне и подписанным межправительственным соглашением, — рассказал директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству РФ Дмитрий Шугаев. Его слова приводит РИА Новости.
Документами предусмотрен выпуск более 700 тысяч единиц стрелкового оружия с поэтапной полной локализацией производства. Шугаев отметил слаженные действия специалистов из России и Индии, благодаря чему производство удалось организовать в короткие сроки.
В 2016 году индийские военные получили для испытаний опытные образцы АК-103, через два года стало известно, что Дели намерен приобрести лицензию на производство АК без проведения тендера. Индийские вооруженные силы нуждвются в срочной замене "национальной винтовки" INSAS, принятой на вооружение в 1998 году и доказавшей свою непригодность.
АК-103 — экспортный вариант автомата Аклашникова АК-74М калибра 7,62 мм. Прицельная планка оружия размечена до 500 метров, приклад и цевье изготовлены из ударопрочного пластика, металлические детали защищены от коррозии, предусмотрено крепление для подствольного гранатомета.
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Комментарии
Оружие , Армия , Дмитрий Шугаев , Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству , РИА Новости , Индия
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