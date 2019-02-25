WP: беспилотник «Калашникова» может изменить мир

Российский беспилотник-смертник KYB от концерна «Калашников» может произвести революцию в военном деле. К такому выводу пришли эксперты из американского Университета штата Иллинойс. Ранее самовзрывающийся беспилотный летательный аппарат представили на международной военной выставке в Абу-Даби

Беспилотный летательный аппарат KYB от концерна «Калашников» способен изменить мир и произведет революцию в военном деле. К такому выводу пришли эксперты американской газеты The Washington Post

«Приобретатель данной разработки будет иметь возможность управлять бомбой с высокой степенью точности, не имеющей аналогов, за исключением некоторых самых умных бомб США», — заявил профессор международных отношений Университета штата Иллинойс Николас Гроссман, автор книги «Дроны и терроризм».

По мнению эксперта, недорогой и смертельный беспилотник от «Калашникова» может уравнять самые сильные армии мира с менее боеспособными соперниками.

Кроме того, в статье выражается опасение, что российский дрон может стать оружием для террористов.

Российский самовзрывающийся беспилотник KYB был представлен концерном «Калашников» на международной оборонной выставке IDEX 2019 в Абу-Даби в середине февраля. Разработчиком и производителем «смертника» KYB выступила российская компания из Ижевска Zala Aero.

«Это очень точное и максимально эффективное оружие, с которым очень трудно бороться с помощью традиционных средств ПВО», — заявил глава Ростеха Сергей Чемезов, сообщает ФАН.

По его словам, беспилотник KYB позволит вести боевые действия принципиально по-новому. На комплексе возможно установить заряд весом до 3 кг, и он будет доставлен к цели «вне зависимости от ее скрытности или рельефа местности, как на малых, так и на больших высотах».

По данным концерна «Калашников», их разработка уже прошла испытания и готова к работе. При этом на выставке IDEX 2019 была представлена уменьшенная экспозиционная модель — в два раза меньше, чем боевой оригинал, передает НСН.

Беспилотник может развивать скорость до 130 км/ч и продолжать полет на протяжении получаса. Его максимальная нагрузка — 3 кг, длина корпуса — немногим менее 1 метра, а размах крыльев — около 1,2 метров. Координаты цели задаются оператором KYB либо вручную, либо по изображению с внешних приборов наведения, добавили в «Калашникове».

«Калашников» — крупнейший производитель стрелкового оружия в России. Концерн занимает 95% отечественного рынка стрелкового оружия и 66% — в сегменте гражданского длинноствольного оружия. Продукцию закупают более чем в 27 странах.

Индустрия беспилотных летательных аппаратов в России в последнее время развивается весьма активно. В конце прошлого года ТАСС сообщил, что в России создан первый малый ударный беспилотник «Карнивора», который сейчас проходит летные испытания. Сообщается, что БПЛА способен применять сеткометы для перехвата квадрокоптеров, несколько типов кассет под осколочные и фугасные боеприпасы, а также разведывательное оборудование.

«Карнивора» (калька с испанского la carnivora, «хищница» — «Газета.Ru» ) также может взлетать с самых разных, даже не предназначенных для этого изначально площадок, а также моментально реагировать на угрозы, например минометные точки и бункеры.

Разработка современных беспилотников в России началась в позднесоветскую эпоху. Первые модели советских дронов применялись российскими войсками в первой чеченской войне, два из них были сбиты боевиками. Новые модели беспилотников в России начали выпускать уже в 2000-х годах, одним из первых разведывательных аппаратов стал «Дозор-85». В 2008 году Вооруженными силами РФ была заказана первая партия из дюжины машин.

Крепкими боевыми машинами являются и беспилотники «Орлан-3М» и «Орлан-10», созданные для ведения разведки. Машины стартуют с катапульты, а приземляются на парашюте. Эти дроны находятся в свободной продаже.