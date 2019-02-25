«Самая мощная из существующих на Земле» — эксперт оценил возможности ракеты «Сармат»

Новый ракетный комплекс шахтного базирования «Сармат» — это завтрашний день в современном межконтинентальном баллистическом оружии. Об этом заявил член Комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов.

В интервью журналистам «Специального репортажа» он подчеркнул, что по своим возможностям «Сармат» станет самой мощной из существующих сегодня на земле ракет.

«Это будет самая мощная по своим потенциальным возможностям ракета из всех существующих сегодня на Земле. То есть она — ракета баллистического типа, но по начинке, по своим техническим параметрам, она завтрашний день современного межконтинентального баллистического оружия», — отметил Морозов.

В своем прошлогоднем послании Федеральному собранию Владимир Путин сообщил о начале активной фазы испытаний новой МБР «Сармат», которая должна заменить самую тяжелую в мире стратегическую ракету «Воевода» (по классификации НАТО — «Сатана», РС-20В). Опытно-конструкторские работы по проекту начались еще в 2011 году.

Как ранее рассказал сотрудник Военной академии РВСН имени Петра Великого, генерал-майор запаса, кандидат военных наук Олег Усатенко, в прошлом году ракета «Сармат» завершила цикл бросковых испытаний, в ходе которых было выполнено более 50 задач.

«К настоящему времени успешно завершены стендовые испытания ракетных двигателей. Проводится экспериментальная отработка боевой ступени разведения», — пояснил Усатенко.

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