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К Украине идёт эсминец ВМС США с крылатыми ракетами 

News.ru + ещё 1 2 часа назад
Американский ракетный эсминец «Дональд Кук», вошедший 19 февраля в Черное море, подходит к Одессе. Корабль несёт до 56 крылатых ракет «Томагавк» с дальностью действия 1,6 тысяч км.
После захода «Дональда Кука» в Черное море в Национальном центре управления обороной РФ сообщили, что российские военные сразу начали отслеживать пребывание американского эсминца.
«Непосредственный контроль за его действиями осуществляют малый ракетный корабль «Орехово-Зуево» и разведывательный корабль «Иван Хурс», — приводит «Интерфакс» сообщение Центра.
После начала кризиса на востоке Украины в Черное море регулярно заходят корабли ВМС США и других стран НАТО. Согласно Конвенции Монтре, время нахождения кораблей нечерноморских стран в акватории Черного моря ограничено 21 сутками.
News.ru ранее писал о том, что в воскресенье, 24 февраля, самолёт ВМС США P-8A Poseidon провёл разведку у берегов Крыма. Воздушное судно находилось на расстоянии 125 км от Крымского моста
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Комментарии92
Оружие , Армия , Ближний Восток , Видео , Войска , Дональд Кук , НЦУО РФ , НАТО , Интерфакс , США
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