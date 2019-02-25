К Украине идёт эсминец ВМС США с крылатыми ракетами

Американский ракетный эсминец «Дональд Кук», вошедший 19 февраля в Черное море, подходит к Одессе. Корабль несёт до 56 крылатых ракет «Томагавк» с дальностью действия 1,6 тысяч км.

«Непосредственный контроль за его действиями осуществляют малый ракетный корабль «Орехово-Зуево» и разведывательный корабль «Иван Хурс», — приводит «Интерфакс» сообщение Центра.

После начала кризиса на востоке Украины в Черное море регулярно заходят корабли ВМС США и других стран НАТО . Согласно Конвенции Монтре, время нахождения кораблей нечерноморских стран в акватории Черного моря ограничено 21 сутками.

News.ru ранее писал о том, что в воскресенье, 24 февраля, самолёт ВМС США P-8A Poseidon провёл разведку у берегов Крыма. Воздушное судно находилось на расстоянии 125 км от Крымского моста