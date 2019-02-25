F-35I заподозрили в уничтожении радара в Сирии

Израильский истребитель пятого поколения F-35I Adir уничтожил сирийский радар JY-27, пишет Defence Blog.

Издание, ссылаясь на неназванный источник, утверждает, что радар, находившийся под прикрытием сирийских систем противовоздушной обороны (ПВО) вблизи Международного аэропорта Дамаска , ликвидирован 20 января.

Defence Blog напоминает, что уничтожение JY-27 на территории Арабской Республики в январе подтвердили спутниковые снимки израильской компании ImageSat.

Издание отмечает, что некоторые военные эксперты уверены, радар был уничтожен дроном-камикадзе.

Радар JY-27, согласно производителю, китайской компании CETC (China Electronics Technology Group), способен отслеживать малозаметные воздушные объекты, в том числе истребители F-35 Lightning II и F-22 Raptor американской компании Lockheed Martin. Дальность радара оценивается в 330 километров. Точность позиционирования — 150 метров.

Израиль заказал у США 50 истребителей F-35A Lightning II, которые после доработки получили название F-35I Adir. Первые два самолета страна получила в 2016 году.

В феврале израильский концерн IAI (Israel Aerospace Industries) представил дрон-камикадзе Mini Harpy. В ролике, сопровождающем анонс, одна из мишеней для барражирующего боеприпаса напоминает радар всевысотного обнаружителя 96Л6Е, установленный на шасси МЗКТ-7930 от российских ракетных комплексов С-300 и С-400.

В январе телеканал NTD сообщил, что уничтоженный Израилем радар JY-27 должен был защищаться сирийскими системами ПВО, использующими, в частности, комплекс «Панцирь-С1» российского производства. Тогда отмечалось, что в атаке был задействован F-35I Adir.

Ранее в том же месяце Израиль атаковал объекты на территории Сирии, которые, по данным еврейского государства, связаны с Ираном. В ходе удара был уничтожен, в частности, комплекс «Панцирь-С1» российского производства. Для этого Израиль, предположительно, использовал барражирующий боеприпас SkyStriker, созданный компанией Elbit Systems.

В октябре 2018 года Армия обороны еврейского государства заявила о первом в мире боевом применении F-35 Lightning II.