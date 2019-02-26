ВКС России получат первый серийный Су-57 в 2019 году

Первый серийный истребитель пятого поколения Су-57 поступит в Воздушно-космические силы России в 2019 году, а второй — в 2020 году. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на директора Комсомольского-на-Амуре авиационного завода имени Гагарина Александра Пекарша.

«В работе у нас сегодня по действующему контракту с Министерством обороны два самолёта со сроками поставки первого самолёта в 2019 году, второго самолёта — в 2020 году», — заявил он.

При этом он выразил уверенность в том, что первый серийный Су-57 «в этом году будет поставлен».

В ноябре 2018 года Министерство обороны России опубликовало видео полёта Су-57 в небе над Сирией.