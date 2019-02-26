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Раскрыта возможность перехвата «Циркона» 

Lenta.ru + ещё 1 8 минут назад
Фото: Минобороны РФ
Уничтожить российскую гиперзвуковую ракету «Циркон» современными средствами практически невозможно, заявил «Звезде» военный обозреватель Владислав Шурыгин.
«Сейчас перехватить "Циркон" можно только с вероятностью 0,1 процента. То есть, в этом случае, чтобы сбить один "Циркон", нужно не менее десяти ракет-перехватчиков», — сказал эксперт.
По его словам, «Циркон» позволяет «фактически, в считанные секунды, наносить удар по любому защищенному объекту, как по кораблям, так и по объектам на территории, на Земле».
В феврале доктор военных наук, капитан I ранга Константин Сивков заявил, что использование российских кораблей с гиперзвуковыми ракетами «Циркон» для уничтожения «центров принятия решений» на территории США является «полнейшей глупостью».
Таким образом Сивков прокомментировал контр-адмирала в отставке, Героя России, кандидата технических наук Всеволода Хмырова, заявившего, что российские корабли в Западной Атлантике и восточной части Тихого океана способны ударить «по центрам принятия решений [о запуске американских ракет с европейских установок], размещенным на территории Северной Америки», ракетами «Циркон».
В феврале президент России Владимир Путин раскрыл характеристики данной гиперзвуковой ракеты, «способной поражать как морские, так и наземные цели».
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Комментарии
Оружие , Армия , Всеволод Хмыров , Владислав Шурыгин , Константин Сивков , Владимир Путин
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