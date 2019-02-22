Sieci (Польша): ядерный вариант

Sieci ( Польша ) размышляет о перспективах размещения в Польше ядерного оружия. И высказывает абсурдную идею о том, что Россия собирается превратить Польшу в «зону смерти», отделяющую ее от Альянса. Американцы могут разместить в Европе новые ракеты, а Варшаве следует использовать эту возможность. Если у нее будут новые ракетные установки, российский удар по ним заставит НАТО дать ответ, иначе союзники могут отказаться защищать поляков.

1 февраля глава польского МИД Яцек Чапутович (Jacek Czaputowicz) дал интервью интернет-версии еженедельника «Шпигель» . Как следовало из названия публикации, министр якобы призвал США разместить в Европе ракеты с ядерными боеголовками. Очень скоро выяснилось, что немецкое издание, как это часто делают в наше время СМИ, несколько «приукрасило» его слова.

Польское дипломатическое ведомство сделало специальное заявление, в котором объяснило, что заголовок не соответствует содержанию беседы. Чапутович вовсе не призывал американцев размещать новые пусковые установки, а лишь отметил, что «не исключает такой возможности». Этот шаг мог бы стать реакцией на нарушение Россией условий договора о РСМД и размещение в Калининградской области вооружений, о которых в нем идет речь.

Как можно также прочесть в немецком еженедельнике, Чапутович допускает, что «однажды» на территории Польши появятся натовские ядерные ракеты. Министр делает оговорку, что ему совершенно не хотелось бы претворения такого сценария в жизнь, но «все зависит от того, как будет действовать Россия в будущем, продолжит ли она проводить агрессивную политику наращивания вооружений». В своем заявлении МИД, однако, уточнил, что министр говорил не о Польше, а о «нашей части Европы».

«Возможные решения по вопросу размещения такого рода вооружений находятся исключительно в компетенции Альянса», — подчеркивает в своем ответе на публикацию министерство.

Кроме того оно напоминает, что ядерное оружие размещено сейчас на территории нескольких европейских стран, а Варшава не отказывается от своих союзнических обязательств и поддерживает политику Альянса, включающую в себя ядерную стратегию.

После того, как появилось заявление польского МИД, немецкое издание внесло в опубликованную статью правки, в итоге оттуда изъяли практически все вызвавшие вопросы реплики. Однако вне зависимости от того, насколько были «приукрашены» высказывания Чапутовича, тема размещения в Польше натовского ядерного оружия остается совершенно актуальной. Отказ России соблюдать требования ДРСМД и объявленный в ответ на это выход США из договора запустили цепочку событий, которые теоретически могут привести к тому, что у нас появятся американские ядерные ракеты.

Конец процесса разоружения

Доживающий, судя по всему, свои последние дни договор о РСМД в 1987 году заключили США и Советский Союз. Стороны обязались прекратить производство и ликвидировать ракеты средней и малой дальности (от 500 до 5,5 тысяч километров) наземного базирования. Эксперты считают, что ракеты наземного базирования представляют особенную опасность, поскольку момент их запуска зафиксировать особенно сложно, следовательно, у защищающейся стороны остается меньше времени на реакцию, чем при ударе разрешенными ракетами воздушного и морского базирования. В особенности это касается баллистических и гиперзвуковых ракет, которые развивают гораздо более высокую скорость, а поэтому способны очень быстро достичь цели.

В соответствии с требованиями договора, американцы к середине 1991 года ликвидировали, в частности, свои ракеты «Першинг-1» и «Першинг-2», а россияне — РСД-10, Р-12 и многие другие. Когда в 1996 году Франция , не выступавшая стороной договора, тоже избавилась от ракет этой категории, оружия, которое запрещал ДРСМД в Европе больше не осталось.

Однако процесс разоружения долго не продлился. После того как к власти в России пришел Владимир Путин , Кремль начал высказывать претензии по поводу договора, заявляя, что его не следовало распространять на ракеты, дальность которых не превышает 1тысячи километров. Москва также обращала внимание (в данном случае вполне справедливо), что соглашение не ограничивает другие страны, обладающие ядерным оружием. В 2007 году, через год после нападения на Грузию, Путин в своей памятной речи в Мюнхене, ознаменовавшей переход Москвы к более жесткому курсу во внешней политике, поставил под вопрос смысл участия его страны в ДРСМД.

Предлогом для дальнейшей эскалации стал подписанный в 2008 году договор на размещение элементов американской системы ПРО в Польше и Румынии. Россия начала испытания созданного ранее наземного ракетного комплекса «Искандер». Он (в модификации «Искандер-К») может оснащаться крылатыми ракетами 9M729, дальность которых, по оценкам экспертов из Пентагона , достигает до 2,5 тысяч километров, что выходит за рамки, заданные договором. Дальность ракет 9М723 («Искандер-М») и баллистических ракет, которые могут использоваться в этих комплексах, также, по всей вероятности, превышает 500 километров.

Изначально США не реагировали на российские испытания. Только в 2014 году после российского вторжения в Крым и начала войны на Украине Обама направил Путину официальное письмо, в котором обвинил Россию в нарушении РСМД. После того как президентом стал Трамп, события начали развиваться быстрее. В октябре 2018 года Вашингтон заявил, что он может выйти из ДРСМД, поскольку Россия и Китай занимаются разработкой ракет средней дальности. В итоге после не увенчавшихся успехом попыток договориться с россиянами американцы 1 февраля запустили официальную процедуру выхода из договора. Переходный этап продлится полгода, так что у России будет время отреагировать.

«Возможно, нам удастся выработать новое соглашение, к которому присоединятся Китай и другие страны, а, возможно, и нет. Во втором случае мы значительно опередим всех остальных по уровню расходов на инновации и разработки», — заявил Трамп в своем выступлении перед Конгрессом.

Представляется, однако, что Кремль уже принял окончательное решение: из слов Путина следует, что Россия тоже намерена выйти из договора.

Мертвая зона

Испытания и производство российских ракет средней дальности, нарушающих ДРСМД, представляют серьезную угрозу для баланса сил и европейской безопасности. Комплексы «Искандер-М» с ракетами 9М723 в 2018 году появились, в частности, в Черняховске на территории Калининградской области. Они способны поразить цели практически в каждом уголке Польши, даже если их дальность соответствует официальным российским заявлениям и не превышает 500 километров. Эксперты, однако, полагают, что она составляет как минимум 700 километров. Российские источники сообщают, что эти ракеты развивают скорость, в семь раз превышающую скорость звука, двигаясь на высоте в 50 километров, то есть находясь вне досягаемости американских противоракетных комплексов «Пэтриот». На основе этой модели россияне планируют разрабатывать другие, более современные версии гиперзвуковых ракет.

Такую же серьезную опасность представляют баллистические ракеты, которые могут использоваться в комплексах «Искандер». Официально их дальность также не превышает 500 километров, однако, их максимальных возможностей россияне не испытывали, чтобы не нарушать ДРСМД. При этом все свидетельствует о том, что эти возможности могут оказаться гораздо более внушительными. Аналогично выглядит ситуация с ракетами 9M729, которые послужили одной из причин выхода США из договора. Если выпустить их из Калининградской области (пока их там нет), они с легкостью доставят ядерный боезаряд в любой немецкий, французский, итальянский или британский город. Судя по всему, американцы располагают убедительными доказательствами этого, раз им удалось убедить согласиться со своей точкой зрения на ситуацию всех (даже наиболее скептически настроенных) членов НАТО. Неудивительно, что реакцией членов Альянса на действия России стали размышления на тему модернизации натовского ядерного потенциала.

В нашем случае угроза носит двоякий характер. Как я уже упоминал выше, сейчас в радиусе поражения ракет 9M723, размещенных в Калининградской области, находится вся польская территория. Это означает что целью ядерного удара может стать не только каждый наш город, но и силы НАТО в Польше: как дислоцирующиеся на постоянных базах, так и движущиеся нам на помощь в кризисной ситуации. Иначе говоря, Калининградская область выступает сейчас чем-то вроде артиллерийской крепости, из которой можно обстреливать натовские тылы. Россияне, вполне вероятно, планируют превратить Польшу в мертвую зону, чтобы создать буфер, отделяющий их от остальных стран-членов Альянса, и предотвратить контрнаступление. Однако лишь испытания ракет 9M729, которые могут долететь до Мадрида, открыли членам НАТО глаза на то, какой серьезной угрозой для Европы могут быть российские ракетные комплексы, размещенные в Калининградской области.

Гарантия безопасности

Если американцы, как они заявляют, выйдут в этом году из ДРСМД, это позволит отреагировать на появившуюся угрозу, хотя, конечно, возникнет риск новой гонки вооружений. США смогут разработать собственные ракеты средней дальности и развернуть их на европейском континенте. О том, насколько эффективен этот метод сдерживания, напоминает история самого договора о РСМД, который Москва решилась подписать лишь после того, как Вашингтон разместил в Европе ракеты «Першинг-2», непосредственно угрожавшие СССР.

Не исключено, что на этот раз события будут развиваться по тому же сценарию: в Европе вновь могут появиться американские ракеты. В таком случае встанет вопрос, где именно их разместить. Одно (разумеется, не единственное) из мест, где можно развернуть американские пусковые установки — это Польша. Как реагировать Варшаве, если она однажды услышит такое предложение? Следует ли его отметать? На мой взгляд, нет.

Приняв его, мы не только проявим солидарность с союзниками по НАТО, но и обеспечим Польше защиту от возможного нападения России. Удар по расположенным на польской территории пусковым установкам будет означать объявление войны, за ним последует незамедлительный ответ Альянса. Если этих установок у нас не будет, Москва может решить (вопросом, насколько такое мнение обоснованно, задаются у нас, пожалуй, все), что НАТО, испугавшись развязывания глобального конфликта, не станет защищать поляков. Разумеется, я не утверждаю, что все закончится так, как в 1939 году, однако настроения, царящие в западных странах (опросы показывают, что далеко не все их жители готовы были бы воевать за Польшу), должны заставить нас задуматься.

Конечно, гипотетическое согласие Варшавы принять американские пусковые установки не будет означать, что наша страна их непременно получит. Как совершенно верно отметил министр Чапутович, решения о развертывании таких вооружений принимаются коллегиально членами НАТО. Я не удивлюсь, если некоторые из них будут выступать против размещения ракет на польской территории, называя самые разные причины. Наверняка прозвучит традиционный аргумент о том, что не следует еще сильнее «провоцировать» Россию. Кроме того, мы, вполне возможно, услышим, что Польша — слишком «нестабильное в политическом плане» государство, чтобы рисковать размещать там вооружения. Факты не будут иметь здесь ни малейшего значения. Кампания по дискредитации нашей страны за границей разворачивается уже не первый год, и у нас нет эффективных средств, чтобы ее остановить

Следует также ожидать, что дискуссии на тему размещения в Польше ядерных ракет развернутся и на нашей внутриполитической арене. Об этом свидетельствуют появившиеся после публикации интервью с Чапутовичем язвительные комментарии либеральных СМИ или звучавшая уже ранее открытая критика идеи подключения нашей страны к натовской ядерной программе, которая предполагает предоставление ядерных бомб тем членам Альянса, которые таким оружием не располагают.

Россия, в свою очередь, наверняка развернет масштабную кампанию по дезинформации, подобную той, какую вел СССР в Западной Европе, когда там размещали ракеты «Першинг». Сегодня, в том числе в Польше, тоже наверняка найдется немалое количество «полезных идиотов», готовых выходить на демонстрации «в защиту мира». Появление в нашей стране пусковых установок с ядерными ракетами — это пока туманная и весьма отдаленная перспектива. Следует, однако, учитывать, что отказ от такой от гипотетической возможности не гарантирует Польше безопасности, а ровно наоборот.