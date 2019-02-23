Пентагон: главы оборонных ведомств США и Турции обсудили покупку Анкарой С-400 у России

Исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шанахан и министр национальной обороны Турции Хулуси Акар обсудили в пятницу в Вашингтоне планируемое приобретение Анкарой зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 у России . Об этом сообщила пресс-служба Пентагона на своем сайте.

"Руководители обсудили широкий ряд вопросов обороны, включая операции по борьбе с ИГ [террористическая группировка "Исламское государство", запрещена в РФ} в Сирии и опасения Соединенных Штатов в связи с потенциальной покупкой Турцией российских ЗРС С-400", — говорится в сообщении.

18 декабря 2018 года стало известно, что американская администрация приняла решение продать Анкаре ЗРС Patriot на общую сумму $3,5 млрд Руководитель Управления оборонной промышленности (УОП) Турции Исмаил Демир в среду в эфире телеканала NTV заявил, что Анкара не может принять условия актуального предложения США. Вашингтон оказывает давление на Анкару в связи с закупкой ею С-400.