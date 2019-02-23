Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Пентагон: главы оборонных ведомств США и Турции обсудили покупку Анкарой С-400 у России 

ТАСС + ещё 3 1 час назад
Фото: РИА Новости
Исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шанахан и министр национальной обороны Турции Хулуси Акар обсудили в пятницу в Вашингтоне планируемое приобретение Анкарой зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 у России. Об этом сообщила пресс-служба Пентагона на своем сайте.
"Руководители обсудили широкий ряд вопросов обороны, включая операции по борьбе с ИГ [террористическая группировка "Исламское государство", запрещена в РФ} в Сирии и опасения Соединенных Штатов в связи с потенциальной покупкой Турцией российских ЗРС С-400", — говорится в сообщении.
18 декабря 2018 года стало известно, что американская администрация приняла решение продать Анкаре ЗРС Patriot на общую сумму $3,5 млрд Руководитель Управления оборонной промышленности (УОП) Турции Исмаил Демир в среду в эфире телеканала NTV заявил, что Анкара не может принять условия актуального предложения США. Вашингтон оказывает давление на Анкару в связи с закупкой ею С-400.
Первые сообщения о переговорах РФ и Турции о поставках С-400 появились в ноябре 2016 года. Факт заключения контракта был подтвержден российской стороной 12 сентября 2017 года. Анкара заявила, что развертывание С-400 начнется в октябре 2019 года. Как сообщил в декабре 2017 года глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов, стоимость поставки Анкаре систем С-400 составляет $2,5 млрд
ТАСС: последние новости
Источник: в России планируют разработать наземный "Калибр-М" с дальностью 4,5 тыс. км Бондарев заявил, что на брифинге Минобороны в январе РФ представила именно ракету 9М729 Эксперт: корабли и подлодки смогут нести по 40 "Цирконов"
Комментарии
Оружие , Армия , Ближний Восток , Войска , Хулуси Акар , Сергей Чемезов , Ростех , Пентагон , Исламское государство , Анкара , США , Турция
Читайте также
Видео
«Горит открытым пламенем»: ЧП в консерватории им. Чайковского
Пожары Происшествия
Порошенко назвал россиян и Путина убийцами украинцев
Украина В мире
Лоза поддержал слова украинок про Крым
Шоу-бизнес
Политик вывел из России миллиарды рублей
Происшествия В мире
В России признали бесполезность «Цирконов» против США
Армия Оружие
Конец разоружению: Польша выбирает ядерный вариант
Оружие Европа
Порошенко накричал на журналиста «Вестей» в здании ООН
В мире
Фадеев рассказал о датчике в своем черепе
Шоу-бизнес
Ребенок едва не погиб на прогулке в детском саду
Происшествия Общество
Запад признал неуязвимость РФ перед санкциями
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение