Украинские военные корабли движутся по направлению к Керченскому проливу. Об этом сообщает телеграм-канал СМИ_ли со ссылкой на источники.
В составе группировки два катера «Гюрза» и десантный корабль «Кентавр». На их борту находятся моряки, взвод морской пехоты ВСУ и, предположительно, два офицера-инструктора НАТО.
Издание Timer-Odessa.net пишет, что корабли вышли из порта Одессы утром 21 февраля и сейчас находятся в открытом море.
Ранее в четверг глава МИД России Сергей Лавров предупредил о подготовке Киевом очередной провокации в Керченском проливе.
«Сейчас они готовят очередной прорыв с нарушением правил прохождения этой сложной акватории. Сейчас они готовят незаконную попытку прорыва без всяких запросов, без соблюдения мер безопасности, без лоцманов», — цитирует Лаврова агентство ТАСС.