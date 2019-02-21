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Россия поставит в Индию новые вертолеты 

Российская Газета 1 час назад
Фото: РИА Новости
Обновленную версию хорошо известного в мире Ми-8/17 планируется вывести на рынки Бразилии, Малайзии и Камбоджи. А первой вертолеты Ми-171А2, скорее всего, купит Индия.
Об этом сообщил гендиректор холдинга "Вертолеты России" Андрей Богинский. По его словам, поставки могут начаться в четвертом квартале этого года.
Ми-171А2 — новейшая модификация вертолета Ми-8/17. Модернизация велась по нескольким направлениям и коснулась всех важнейших узлов машины.
Полностью обновлено бортовое оборудования вертолета — оно стало цифровым и компьютеризированным. Вся полетная и техническая информация отображается на дисплеях, стрелочных приборов в кабине пилотов не осталось.
Ми-171А2 сертифицирован по категории "А", предусматривающей выполнение самых жестких требований безопасности полетов, предъявляемых к гражданским вертолетам. В частности, вертолет способен продолжать полет с максимальной взлетной массой при отказе одного двигателя.
Сертификат удостоверяет, что данный вертолет может безопасно перевозить пассажиров и грузы днем и ночью в простых и сложных метеоусловиях, в том числе над водными акваториями, по правилам как визуальных, так и приборных полетов.
Кроме того, документ подтверждает возможность эксплуатации вертолета на международных воздушных трассах.
Немаловажно, что многоцелевая платформа вертолета ориентирована в первую очередь на средний уровень эксплуатационных запросов. А это самый популярный сегмент в современном вертолетостроении, поэтому конструкторы сделали аппарат максимально надежным, безопасным и в то же время выгодным с практической точки зрения.
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Комментарии
Оружие , Армия , Бразилия , Индия , Камбоджа , Малайзия
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