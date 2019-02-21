Израиль «уничтожил» вертолет РФ в ролике о системе ПВО

Израиль прорекламировал систему ПВО роликом об уничтожении Ка-50

Израильская компания Israel Aerospace Industrie прорекламировала свой комплекс противовоздушной обороны MRSAM на выставке Aero India 2019 видеороликом с уничтожением двух российских вертолетов Ка-50 "Черная акула", передает корреспондент РИА Новости

На видеоролике, который демонстрируется на большом экране на стенде компании, израильская подвижная противовоздушная и противоракетная оборонная система MRSAM проводит пуски ракет по двум вертолетам Ка-50 "Черная акула" и уничтожает их.

Серийное производство вертолетов Ка-50 прекращено в 2009 году.

В настоящее время Ка-50 не эксплуатируются.