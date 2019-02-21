Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Израиль прорекламировал систему ПВО роликом об уничтожении Ка-50 

РИА Новости + ещё 4 26 минут назад
Фото: РИА Новости
Израильская компания Israel Aerospace Industrie прорекламировала свой комплекс противовоздушной обороны MRSAM на выставке Aero India 2019 видеороликом с уничтожением двух российских вертолетов Ка-50 "Черная акула", передает корреспондент РИА Новости.
На видеоролике, который демонстрируется на большом экране на стенде компании, израильская подвижная противовоздушная и противоракетная оборонная система MRSAM проводит пуски ракет по двум вертолетам Ка-50 "Черная акула" и уничтожает их.
Серийное производство вертолетов Ка-50 прекращено в 2009 году.
В настоящее время Ка-50 не эксплуатируются.
Последние новости
Путин: нужно пересчитать выплаты пенсионерам с 2019 года Военный эксперт оценил шансы России на победу в случае войны с НАТО "Черное море – это не проходной двор для кораблей ВМС США"
Оружие , Армия , Ближний Восток , РИА Новости , Израиль
Читайте также
Видео
LIVE: Обращение Путина к Федеральному собранию РФ
Политика
Пока вы спали: «Путин сказал то, чего не говорил никогда»
Войска
Задержанных после массовой бойни в кафе показали на видео
Криминал Происшествия
Отношения Путина и Лукашенко взбесили Запад
Политика
Раскрыта схема кражи газа Арашуковыми
Происшествия
В пререканиях Захаровой с НАТО увидели угрозу войны
Политика Конфликты
В НАТО заявили об угрозе в послании Путина
Политика Армия
В Крыму обратились к НАТО
Армия Войска
Порошенко пугает ООН армией Донбасса
В мире Армия
Порошенко рассказал о десятках плененных военных РФ
В мире Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение