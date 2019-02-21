У Су-57 обнаружилось «лицо»

Столкновение в воздухе истребителей пятого поколения F-22 Raptor и F-35 Lightning II с российским Су-57 отрицательно скажется на имидже американских самолетов, заявил « Военному обозрению » член Совета высшего офицерского состава организации «Офицеры России», генерал-майор Юрий Сытник.

«Они [американцы] будут постоянно уходить от реального сравнения боевых качеств нашего Су-57 и своего F-35 только по той причине, чтобы не потерять потенциальных покупателей», — заявил военный.

По его мнению, F-35 Lightning II отличается хорошими прицелами, однако является истребителем «ангарного обслуживания», тогда как Су-57 может обслуживаться и в «полевых условиях».

«Нужно понимать, что пока лицо у Су-57 есть, но эта его версия не окончательная. Испытания продолжаются. В окончательной версии он намного превзойдет и F-22, и F-35», — сказал генерал.

В том же месяце вице-президент ОАК по военно-техническому сотрудничеству Илья Тарасенко сообщил, что Россия планирует вывести данный истребитель на внешний рынок.

В январе 2019 года в The National Interest обратили внимание на то, что стелс-покрытие кабины, снижающее радиолокационную заметность на 30 процентов, которое получит Су-57, на американских самолетах четвертого поколения F-16 Fighting Falcon применяется с 1980-х годов.

В ноябре 2018 года в The National Interest заявили, что сравнение Су-57 и F-22 Raptor бессмысленно, поскольку первый спустя восемь лет после первого полета «по-прежнему остается сырым прототипом», тогда как второй находится на вооружении в течение 13 лет, а с 2014 года принимает участие в операциях на Ближнем Востоке.