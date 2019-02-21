Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В российской армии появились антидронные отряды 

Москва24 1 час назад
Фото: РИА Новости
На юге РФ сформировали первые мобильные подразделения радиотехнических войск, получившие на вооружение радиолокационную станцию "Каста 2-2" и автоматизированную систему управления (АСУ) ПВО. Подразделения заступили на дежурство в составе 4-й Краснознаменной армии ВВС и ПВО, сообщает газета "Известия".
Предположительно, новая техника будет использоваться для борьбы с низколетящими объектами.
В Сирии военные выяснили, что крылатые ракеты и беспилотники, используя особенности ландшафта, могут обойти стационарные и малоподвижные РЛС. Чтобы этого избежать решили сформировать мобильные отряды, которые могут совершить марш на сотни километров, быстро выявить и уничтожить воздушный объект.
Радиолокационная станция предназначена для наблюдения за объектами, передвигающимися на небольших высотах.
Как стало известно ранее, бригада армейской авиации, состоящая из четырех вертолетных эскадрилий, войдет в Воздушно-десантные войска (ВДВ) РФ.
Авиационная бригада будет базироваться в Воронеже, Рязани или Оренбурге. В ее состав войдут 48–50 вертолетов трех типов: Ми-8 и его модификации, включая АМТШ-В, Ми-26Т2, а также новые ударные вертолеты Ми-35М "Суперкрокодил".
Москва24: последние новости
Россия представила именно ракету 9М729 на брифинге в январе − Бондарев США направили эсминец "Дональд Кук" в Черное море Россия поставит ОАЭ противотанковые комплексы "Корнет-Э"
Комментарии
Оружие , Армия , Войска , газета "Известия"
Читайте также
Видео
LIVE: Обращение Путина к Федеральному собранию РФ
Политика
Задержанных после массовой бойни в кафе показали на видео
Криминал Происшествия
В пререканиях Захаровой с НАТО увидели угрозу войны
Политика Конфликты
В НАТО заявили об угрозе в послании Путина
Политика Армия
В Крыму обратились к НАТО
Армия Войска
Порошенко рассказал о десятках плененных военных РФ
В мире Украина
Вышел посмертный клип Децла на песню о любви
Шоу-бизнес
Минобороны показало беспилотную субмарину
Армия Оружие
Российский депутат угрожал лопатой женщине
Общество
Мать потерявшегося в лесу ребенка объяснилась
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение