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«Циркон» способен поражать цель за 5 минут с 500 км от берега 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: кадр из видео
О технических особенностях гиперзвуковой ракеты рассказал контр-адмирал в отставке, Герой Российской Федерации Всеволод Хмыров.
В послании Федеральному собранию 20 февраля президент России Владимир Путин рассказал о новой, разрабатываемой в России гиперзвуковой ракете «Циркон». По его словам, дальность ее стрельбы составит более 1.000 километров, а скорость полета — около 11.000 км/ч.
Озвученные президентом данные проанализировал контр-адмирал в отставке, Герой Российской Федерации, кандидат технических наук Всеволод Хмыров. Согласно его оперативным расчетам, такая гиперзвуковая система, как «Циркон», практически «прошивает» любую систему ПВО и ПРО.
По словам Хмырова, если корабль ВМФ с ракетами «Циркон» будет находиться на расстоянии полутысячи километров от берега, то достичь цели (объекта поражения) в прибрежной полосе на глубине не менее 500 км ракеты смогут за пять минут.
«Что можно сделать за это время? В лучшем случае обнаружить летящие к цели ракеты, но никак их не перехватить». Защиты от такой гиперзвуковой системы, как "Циркон", нет», — сказал специалист.
Известно, что пусковые установки «Циркона» будут полностью универсализированы с ПУ ракет «Калибр».
Государственные испытания гиперзвуковых ракет «Циркон» начнутся в 2019 году. По предварительным данным, они пройдут на морских полигонах Северного флота.
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Комментарии
Оружие , Армия , Всеволод Хмыров , ВЛАДИМИР ПУТИН
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