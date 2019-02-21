Израильтяне презентовали «убийцу» С-300 и С-400

Компания Israel Aerospace Industries (IAI) показала на своем сайте новый дрон-«боеприпас» Mini Harpy (с англ. «мини гарпия»), предназначенный для борьбы с радиолокаторами.

Warspot отмечает , что в анимационном промо-ролике Mini Harpy уничтожает мобильную радиолокационную станцию (РЛС), напоминающую обзорную РЛС 96Л6Е. Она используется в российских зенитно-ракетных комплексах С-300 и С-400.

В IAI заявили, что Mini Harpy сочетает в себе возможности двух флагманских беспилотных летательных аппаратов компании — Harop и Harpy. Harop — разведчик, который при обнаружении цели «превращается» в самонаводящийся самолёт-снаряд, способный уничтожать наземные цели. Harpy представляет собой беспилотник, предназначенный для борьбы с РЛС и поражающий цели осколочно-фугасной боевой частью.

Mini Harpy «реагирует на широкий спектр угроз», аппарат можно запускать с различных мобильных наземных морских платформ.

Аппарат массой 45 килограммов может нести восьмикилограммовую боеголовку, дальность его полета составляет сто километров, а продолжительность полета — два часа.