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Израиль показал новейшую сверхзвуковую ракету 

Деловая газета «Взгляд» 29 минут назад
Фото: Reuters
На ависалоне Aerolindia в индийском Бангалоре Израиль представил новую сверхзвуковую бетонобойную ракету, сообщили в израильских СМИ.
Ракета Rocks класса «воздух-земля» создана для поражения укрепленных наземных и подземных объектов, находящихся на большой глубине под землей и защищенных системами противовоздушной обороны, передает «Интерфакс».
Отмечается, что снаряд может запускаться из-за пределов зоны поражения систем ПВО C-300, стоящих на вооружении Сирии и Ирана. Также ракета оборудована системой визуального распознавания, что позволяет ей поражать цели, невзирая на радиоэлектронные помехи.
21 января израильские военные нанесли несколько ракетных ударов по территории Сирии.
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Оружие , Армия , Ближний Восток , Интерфакс , Бангалор , Израиль
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